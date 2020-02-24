Türkiye’nin sosyal medya karnesi belli oldu

En fazla Facebook kullanan Avrupa ülkesiyiz

Sosyal medya mecralarını en aktif kullanan ülkelerden biri olduğumuzu zaten biliyorduk, ancak yayınlanan son raporda, zirvede yer aldığımız bir mecra var; Facebook! Raporda dünyanın en popüler sosyal medya mecraları sıralamasında Facebook yine ilk sırada yer alıyor. Türkiye de 37 milyon aktif kullanıcı sayısı ile dünyada Facebook kullanan ilk 10 ülke arasında. İlk üç sırada Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Endonezya yer alıyor. Yine aktif kullanıcı sayısına göre değerlendirildiğinde Avrupa ülkeleri arasında da ilk sırada yer alıyoruz.

YouTube yükselişini sürdürüyor

Sosyal medya platformları arasında en fazla kullanıcıya sahip olan Facebook’u, 2 milyar kullanıcı ile YouTube takip ediyor. 2017 yılından beri ikinciliği kimselere kaptırmayan YouTube, Türkiye’deki kullanıcılar arasında en çok ilgi gören mecraların başında yer alıyor.

Instagram kullanımında 6. sıradayız

Dünya genelinde 1 milyar kullanıcı sayısı ile en popüler sosyal mecralar sıralamasında 3. sırada bulunan Instagram’da, Amerika Birleşik Devletleri en fazla kullanıcı sayısına sahip ülke. 2019 yılından bugüne %2.7’lik bir artışla 38 milyon kullanıcı sayısına yükselen Türkiye ise Instagram kullanan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer alıyor.

Twitter’da da zirveye oynuyoruz

Malum, insanımız konuşkandır. Bu yüzden Twitter’ı da çok seviyoruz diye düşünüyorum. 2020 itibariyle kullanıcı sayısının 340 milyon olan Twitter’ı en çok kullanan ülkeler listesinde de ilk sıralarda yer alıyoruz. Listenin başında ABD var. Geçtiğimiz yılın istatistiklerini kontrol ettiğimizde, ülkemizdeki Twitter kullanıcı sayısının %3 civarında düştüğü görülse de şu an 11.8 milyon aktif kullanıcıyla dünyada 6. sırada, Avrupa’da ise 2. sırada bulunuyoruz.

LinkedIn kullanıcı sayısı hızla artıyor

Kullanıcısı sayısını her geçen gün artıran LinkedIn, şirketlerin ve beyaz yakalıların favori sosyal medya platformu olarak öne çıkıyor ve büyümeye devam ediyor. LinkedIn’de en fazla aktif kullanıcısı olan ülke ABD, Türkiye ise lisetenin 15. sırasında. Ama bu listede de hızla yükseleceğimizi öngörmek zor değil. Çünkü araştırma sonuçları Türkiye’de son bir yılda 100 bin yeni kullanıcının LinkedIn kullanmaya başladığını gösteriyor. Bu artış diğer ülkelerdeki artışa kıyasla oldukça yüksek.

Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyoruz?

Araştırma sonuçlarına göre, ülkemizdeki kişi başı internet kullanım süresi ve sosyal medyada geçirilen süre oldukça fazla. Türkiye'deki 16-64 yaş arası kullanıcılar ortalama olarak günde 7 saat 29 dakika internet kullanıyor. Bu sürede aktif sosyal medya kullanım oranı ise %81! Kullanıcılar günde 58 dakikalarını da oyun oynamaya ayırıyor. Yine Türkiye’deki kullanıcıların %62'si ise internetten TV içeriği izleme alışkanlığını kazanmış durumda. Kullanıcıların %45'i de sesli komut ve sesli arama özelliklerini aktif olarak kullanmayı tercih ediyor.

Rapordaki veriler gösteriyor ki, her geçen gün biraz daha dijitalleşiyoruz. Ama bu dijitalleşme ve ‘online sosyalleşme’ kontrollü ve fayda odaklı gerçekleşmezse, ülke olarak travmatik bir ‘yanlış batılılaşma’ örneğiyle daha yüzleşmek zorunda kalabiliriz.

Şinasi Furkan AVCI

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