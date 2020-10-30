DNA araştırması: İnsanlar önce köpekleri evcilleştirdi

Bu da köpeklerin, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olduğunu doğruluyor.

Araştırmayı yürüten uluslararası bir ekip, antik dönemden kalma ve farklı kültürlere ait 27 köpek kalıntısının DNA haritasını çıkarıp inceleyerek bunları birbirleriyle ve modern köpeklerin genomlarıyla kıyasladı.

Araştırmaya göre önce Kuzey Yarımküre'de yayılan köpeklerin beş farklı türü evrildi.

Avrupa kıtasındaki köpeklerin Orta Doğu ve Sibirya olmak üzere iki kökene dayandıkları ve başlangıçta çeşitlilik gösterdikleri ancak muhtemelen Bronz Çağı ile birlikte tek bir soyun giderek yaygınlık kazandığı tahmin ediliyor.

Güney Afrika ve Meksika'ya özgü bazı modern köpek cinslerinin antik dönemdekilerin genetik özelliklerini taşıdıkları görüldü.

Doğu Asya'da ise durumun biraz daha karışık olduğu, Çin'deki bazı cinslerin Avustralya dingosu ve Yeni Gine köpeğinin özelliklerine sahip oldukları, diğerlerinin ise Avrupa ve Rus steplerine özgü köpeklere dayandıkları tespit edidli.

Elde edilen sonuçların, tüm köpeklerin bir tek kurt grubundan veya onlara çok yakın birkaç kurttan türediğini belirten senaryo ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

'Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz'

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekipten Oxford Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Greger Larson, "Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz" dedi.

Larson, "Eski köpeklerden incelediğimiz DNA örnekleri bize, ortak geçmişimizin ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Bu araştırma nihayetinde, bu derin ilişkinin ne zaman ve nerede başladığını anlamamıza yardımcı olacak" diye konuştu.

Londra'daki Crick Enstitüsü'nde Antik Dönem Genom Laboratuvarı'ndan ve araştırma ekibinden Dr Pontus Skoglund da evcilleştirilme süreçlerine atfen köpekler için "eşsizler" diyor.

Skoglund, insanların hala avcı-toplayıcı toplumun parçası oldukları bir dönemde, korku duyulan vahşi bir etobur olan kurtları evcilleştirmesinin ilginç olduğunu ve buna neden ihtiyaç duyduklarını araştırdıklarını belirtiyor.

'En iyi dostumuz, en eski dostumuz da olabilir'

BBC Bilim Editörü Paul Rincon ise araştırmayla ilgili olarak, "Köpek DNA'sı üzerine yapılan bir araştırma, hayvanlar alemindeki 'en iyi dostumuzun' en eski dostumuz da olabileceğini gösterdi" yorumunu yaptı.

Köpeklerin, belki de yemek aramak için insanların yaşadıkları kamplara giren kurtlardan evrimleştikleri, zamanla kampları korudukları ya da ava çıkan insanlara eşlik ettikleri düşünülüyor.

Kediler gibi diğer hayvanların ise muhtemelen insanların çiftlik yaşamına geçmeye başladıkları yaklaşık 6 bin yıl önce evcilleştirildikleri sanılıyor.



