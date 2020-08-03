Dark Sky hava durumu uygulaması yayından kaldırıldı

Android cihazlarda bugüne dek kullanılabilen hava durumu uygulaması Dark Sky için veda vakti geldi. Uygulama, bundan sonra sadece Apple cihazlarda boy gösterecek.

Apple, ilk telefonlarından bu yana hava durumu uygulaması altında hava durumunu kullanıcılarıyla paylaşıyor. Ancak Apple, bu konuda daha da iyi tahminlerde bulunabilmek adına Dark Sky'ı bünyesine kattığını açıklamıştı. Platformu almak için Apple'ın ne kadar ödeme yaptığı bilinmezken, şirketin bu uygulama ile doğruluk oranı yüksek haftalık hava durumu ile dakikalık bölgesel yağmur tahmini yapabilmeyi öngörüyor.

Google Play Store'dan kaldırılmasıyla birlikte uygulamada aktif aboneliği olanlar için de para iadesi yapılacak.

Dark Sky'ın alınmasıyla birlikte iPhone ve iPad'lerde gördüğümüz Hava Durumu uygulamasının kısa sürede doğrudan Dark Sky ile entegre edileceğini söyleyebiliriz.



