Katar devi Türkiye'yi seçti: Olağanüstü yetenekliler

Katar merkezli Rasmal Ventures, Batı'daki pazar doygunluğuna karşı Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yöneldiklerini açıkladı. Ventures şirketinin ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, "gerçekten olağanüstü yeteneklerin" Türkiye'den geldiğini söyledi.

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Katar'ın ilk bağımsız girişim sermayesi şirketi Rasmal Ventures, yatırım stratejisinde Türkiye ve Doğu Asya'ya ağırlık vermeye başladı. Katar Yatırım Otoritesi, kurumsal yatırımcılar, aile şirketleri ve yüksek net değerli bireylerin desteğini alan fonun ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, Batı pazarlarındaki doygunluğa karşı Türkiye'nin daha düşük değerlemeler ve yüksek büyüme potansiyeli sunduğunu belirtti.

"OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİLER"

Rasmal Ventures ortağı Soumaya Ben Beya Dridje, AGBI'ye verdiği demeçte Türkiye'deki teknoloji ekosistemine dikkat çekti.

Dridje, "Araştırmaya başladığımızda, en iyi teknolojinin Doğu Asya'dan geldiğini ve gerçekten olağanüstü yeteneklerin de Türkiye'den geldiğini hızla fark ettik" dedi.

ABD'nin inovasyonda liderliğini sürdürdüğünü belirten Dridje, ülkedeki pazar doygunluğu ve yoğun rekabetin yatırımcıların uygun fırsatlara ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti.

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Dridje, "Bugün aynı teknoloji mükemmelliğini [başka yerlerde] daha düşük bir değerlemeyle elde edebiliyor, şirketlere değer katabiliyor ve küresel düzeyde çıkış yapmalarını sağlayabiliyorum" dedi. "Hesaplama açık."

100 MİLYON DOLARLIK FON, 7 YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Katar Yatırım Otoritesi ile kurumsal yatırımcılar, aile şirketleri, aile ofisleri ve yüksek net değere sahip bireyler tarafından desteklenen Rasmal Ventures, geçen yıl 100 milyon dolarlık yatırım taahhüdüne ulaşmayı hedefledi.

Dridje, fonun bugüne kadar yedi yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu yatırımlar arasında Türk girişimcilerin liderlik ettiği ve ABD merkezli faaliyet gösteren Roamless ile Hong Kong merkezli depolama yazılım şirketi Nexx de bulunuyor.

Küresel seyahatlerde kullanılan sanal SIM kart (eSIM) teknolojisi geliştiren Roamless, 200'den fazla ülkede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Dridje, Roamless'ın dünyanın farklı bölgelerindeki müşterilerinden döviz cinsinden gelir elde ettiğini belirterek bunun Türkiye'nin değişken döviz ortamına karşı doğal bir denge oluşturduğunu söyledi.

"Bu, işletmeye doğal bir denge sağlıyor ve yatırım yaptığımız her yerde aradığımız profil bu" dedi.

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"TÜRKİYE, KÖRFEZ İÇİN UZUN VADELİ TEKNOLOJİ ORTAĞI"

Dridje, Türkiye'nin Körfez bölgesine coğrafi ve kültürel yakınlığının önemli bir stratejik avantaj sağladığını belirtti. Türk teknoloji yeteneklerinin bölge için uzun vadeli bir ortak haline geldiğini ifade eden Dridje, Doğu Asya'nın Körfez'e yönelik ilgisinin de son iki yılda belirgin şekilde arttığını söyledi.

Rasmal Ventures'ın yatırım hedefleri arasında Katar ve Güney Kore'nin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi'nin diğer bölgeleri de bulunuyor.