Yunanlardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum: 'Bedelini ağır ödedi, cehennemden döndü'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olan Fenerbahçe; Fortounis, Jovetic ve Chiquinhoa'nın golleriyle 3-0 geriye düştü. Yediği 3. golden sonra taktiksel değişikliklerle daha da toparlanan sarı-lacivertliler, Dusan Tadic (P) ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getirerek İstanbul’daki büyük rövanş öncesi umutlarını bitirmedi. Yunan gazeteciler, dün geceki kritik maçı değerlendirirken rövanş mücadelesiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

YUNAN GAZETECİLERİN OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇIYLA İLGİLİ YORUMLARI ŞÖYLE:

PANOS VOGLİS (MONOBALA.GR):

“İSTANBUL’DA OLYMPİAKOS İÇİN ZOR BİR GECE OLACAK”

Olympiakos, bu büyük maç için çok iyi hazırlanmıştı. Teknik direktör José Luis Mendilibar, Fenerbahçe'yi iyi çalışmıştı. Bu en başından beri belliydi. Çok agresif oynadı, Türk takımına yüksek baskı yaptı ve 3 gol attı. Ancak her zaman olduğu gibi Olympiakos savunma hattındaki sorunları bir kez daha yaşadı. 3-0'lık skorun getireceği büyük avantajı kaybetti. Fenerbahçe’nin savunma hattı özellikle ilk yarıda çok kötü oynadı. Mücadelede genel olarak birini seçmem gerekirse Dzeko'dan daha fazlasını beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi 3-2’lik skor ile iki takımın da tur şansı açık. Eğer maç 3-0’da kalsaydı, Fenerbahçe’nin rövanşta hiçbir şansı kalmayabilirdi. İstanbul’da Olympiakos için çok zor bir gece olacak. Bunu onlar da biliyor ama Olympiakos’un deplasmanda daha akıllı ve verimli oynadığını belirtmeliyim. Fenerbahçe, boşluk bırakır ve savunmasına dikkat etmezse büyük sorun yaşayacak.

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VASSİLİS KONSTANTOPOULOS (NOVASPORTS TV):

“ÇOK KÖTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEYEN DZEKO’DAN DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM”

Olympiakos, Fenerbahçe'den ilk golü yiyene kadar mükemmel bir taktiksel oyun ortaya koydu. Jose Luis Mendilibar, risk aldı ve Stefan Jovetic'i ilk on birde oynatarak takımın hızını düşürdü ama kalitesini yükseltti. Kostas Fortounis liderliğindeki birçok oyuncunun mükemmel günde olması skoru 3-0'a getirdi. Türk ekibi kazandığı penaltıyla maça yeniden dahil oldu. Olympiakos, beklenen baskıyı kurdu ve maçı galip bitirdi ancak maçı izleyenlerde yeterince şüphe bıraktı. Fenerbahçe, kaliteli ve orta sahada çeşitli çözümler üretebilen bir takım. Stoper Panagiotis Retsos karşısında çok kötü bir performans sergileyen Dzeko'dan daha fazlasını bekliyordum. Ayrıca bu kadar tecrübeli bir oyuncunun stadyum atmosferinden etkilenmesini beklemiyordum.

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“İSTANBUL’DAKİ MAÇTA ATMOSFER TUR İÇİN BELİRLEYİCİ BİR FAKTÖR OLMAYACAK”

Açıkçası Fenerbahçe bugünkü maçın sonucuna göre turdan elenebilirdi. Bu nedenle attıkları 2 gol Türk takımı için değerli oldu. Olympiakos, 3-0 ya da 4-0 kazansa bile tamamen rövanş maçına odaklanmalı. Hedefleri hiç değişmemeli. Unutmayalım ki Yunan takımı bir önceki turda 1-4'lük skordan bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Bu yüzden Olympiakos’un elemeler için kilit faktör olacak konsantrasyona odaklanması bekleniyor. Atmosfer ilginç olacak ancak Olympiakos, Yunanistan Ligi’nde sıcak atmosferlerde mücadele etmeye alışkın. Bu nedenle İstanbul’daki maçta atmosfer tur için belirleyici bir faktör olmayacak.

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NİKOS ATHANASİOU (GAZZETTA.GR):

“3-0’LIK SKOR OLYMPİAKOS’U BİR SONRAKİ AŞAMAYA GÖNDERECEKTİ AMA…”

Olympiakos'un kendisine yazık ettiğini düşünüyorum. 6 dakika içinde gösterdiği büyük çabayı boşa çıkardı. 3-0’lık skor onu bir sonraki aşamaya gönderecekti. Yunan ekibi ataklarını geliştirirken Fenerbahçe'ye uyguladığı yüksek baskıdan çok şey elde etti. Fenerbahçe, oyunu yönetemedi ve bunun bedelini ağır ödedi. Olympiakos'un bu yılki zayıflığı savunmasıydı. Türk kulübü kaliteli oyunculara sahip olduğu için skoru hızlıca 3-2’ye getirdi.

“FENERBAHÇE, CEHENNEMDEN GERİ DÖNMEYİ BAŞARDI”

Dusan Tadic ve aynı zamanda çok deneyimli ve kaliteli bir stoper olan Çağlar Söyüncü’den çok daha fazlasını bekliyordum. Ancak bence Fenerbahçe’nin teknik direktörü kötü durumdaydı. Çünkü takımı topa sahip olduğunda Olympiakos'un uyguladığı baskıya bir çözüm bulamadı. 3-0 başka bir şey, 3-2 başka bir şey. Kötü performanslarına rağmen Fenerbahçe, cehennemden geri dönmeyi başardı ve evindeki ikinci maçta benim için elemelerin favorisi onlar.