Fenerbahçe, Atina'da kaybetti ve ülke puanı rekoru Kadıköy'e kaldı!

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Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaytbetti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin puanı değişmedi. 11. sırada yer alan Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve puanını 36,050 yaptı.

İLK 10'U GARANTİLEDİK

Sarı-lacivertlierin adını çeyrek finale yazdırmasının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantiledi. Böylelikle 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.

UEFA Ülke Puanı’nda geçtiğimiz sezon 11.8 ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise dünkü Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesinde 11.5 puandaydık. SarıLacivertliler galip gelseydi, 0.5 puan daha kazanıp 12’ye ulaşarak yeni bir rekora imza atacaktık. Aldığımız yenilgi sonrası ülke puanı rekorunu Kadıköy’e bıraktık.

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AVRUPA KUPALARINDA SONUÇLAR

Arsenal 2-2 Bayern Münih

Real Madrid 3-3 Manchester City

Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmund

Paris Saint Germain 2-3 Barcelona

Bayer Leverkusen 2-0 West Ham United

Benfica 2-1 Marsilya

Liverpool 0-3 Atalanta

Milan 0-1 Roma

Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina

Aston Villa 2-1 Lille

Club Brugge 1-0 PAOK

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

8 - Belçika: 48 bin puan

9 - TÜRKİYE: 38 BİN 100 PUAN

10 - Çekya: 36 bin 50 puan

11 - İskoçya: 36 bin 50 puan