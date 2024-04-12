Fenerbahçe, Atina'da kaybetti ve ülke puanı rekoru Kadıköy'e kaldı!

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Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kaytbetti.
Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin puanı değişmedi. 11. sırada yer alan Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina berabere kalmasının ardından bir basamak yükseldi ve puanını 36,050 yaptı.
İLK 10'U GARANTİLEDİK
Sarı-lacivertlierin adını çeyrek finale yazdırmasının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantiledi. Böylelikle 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.
UEFA Ülke Puanı’nda geçtiğimiz sezon 11.8 ile rekor kırmıştık. Bu sezon ise dünkü Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesinde 11.5 puandaydık. SarıLacivertliler galip gelseydi, 0.5 puan daha kazanıp 12’ye ulaşarak yeni bir rekora imza atacaktık. Aldığımız yenilgi sonrası ülke puanı rekorunu Kadıköy’e bıraktık.
AVRUPA KUPALARINDA SONUÇLAR
Arsenal 2-2 Bayern Münih
Real Madrid 3-3 Manchester City
Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmund
Paris Saint Germain 2-3 Barcelona
Bayer Leverkusen 2-0 West Ham United
Benfica 2-1 Marsilya
Liverpool 0-3 Atalanta
Milan 0-1 Roma
Olympiakos 3-2 Fenerbahçe
Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina
Aston Villa 2-1 Lille
Club Brugge 1-0 PAOK
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
8 - Belçika: 48 bin puan
9 - TÜRKİYE: 38 BİN 100 PUAN
10 - Çekya: 36 bin 50 puan
11 - İskoçya: 36 bin 50 puan