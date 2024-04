Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: 'Kararı sorgulanmalı, bambaşka olurdu'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final turu ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 yenildi.

Ev sahibi takımın golleri 8'de Fortounis, 32'de Jovetic ve 57'de Chiquinho ile geldi. Fenerbahçe, 67'de penaltıdan Dusan Tadic ve 74'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miha Zajc ve Rade Krunic'in performansları çok konuşuldu. İkinci yarıya aynı kadroyla çıkan İsmail Kartal, yenen üçüncü golün ardından müsabakanın 63. dakikasında Miha Zajc ve Rade Krunic'i oyundan aldı.

İsmail Kartal'ın Miha Zajc ve Rade Krunic'te ısrar etmesi ve değişiklikleri 63. dakikaya kadar yapmaması sosyal medyada eleştiri aldı.

'BAMBAŞKA OLURDU'

Hürriyet yazarları, tecrübeli teknik adamın tercihlerini ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: İF'TEN ÖNCE: 3 İF'TEN SONRA: 2

Mendilibar, sadece 2 ay önce göreve geldi. Bu iki ayda 5 Avrupa maçına çıktı. Ligde de PAOK, Panathinaikos ve AEK ile karşılaştı. Önlerinde PAOK’la iki, Panathiniakos, AEK ve Fenerbahçe ile birer maç daha var. Eğer turu onlar geçerse, 3 ay içinde 8 Avrupa maçı, 7 de derbi oynamış olacaklar.

Tabii ki bu sert fikstürün sebebi, Yunan Ligi’nde uygulanan play-off... PAOK ve Olympiakos neredeyse her hafta sonu bir derbiye çıkıyorlar, her hafta içi de bir Avrupa müsabakasına. Bu fikstür elbette yıpratıcı. Ama bence bir de avantajı olmuş bu takvimin: Her maça kamikaze pilotu gibi çıkıyorlar! İçerideki Maccabi ve Panathinaikos müsabakaları gibi yere çakılabiliyorlar, ama son anda kafayı yukarı çevirebilirlerse rakipleri için tehlike haline dönüşebiliyorlar.

iŞLER iYi GiDERSE 5 ATABiLiR GiTMEZSE 5 YiYEBiLiR

Mendilibar dün sahaya iki santrfor (Jovetic ve El Kaabi), iki kanat forvetle (Masouras ve Fourtounis) çıktı. Onların arkasında ön libero rolünde Giresunspor’un eski on numarası Chiquinho vardı. İşler umdukları gibi giderse 5 atabilecek, gitmezse 5 yiyebilecek bir ekip bu. 60 dakika boyunca önde baskı yaptılar. Pozisyonları da zaten Fenerbahçe’nin çıkarken yaptığı hatalarla buldular.

Fenerbahçe’nin Olympiakos’un bu önde baskısına hazırlığı olmadığı gibi, Kartal da oyuna 60 dakika boyunca müdahale etmedi. Krunic dün kritik bölgede en az 4 pas hatası yaptı, Kartal onu ancak 3-0’daki kaybından sonra değiştirdi. Zaten maçın kırılma anı da orası oldu: Krunic-Zajc çıktı, İsmail-Fred girdi, apayrı bir müsabaka başladı Karaiskakis’te.

iSMAiL YÜKSEK-FRED’LE BAŞLASA NE OLURDU?

Dün 60 dakikalık ilk müsabakayı geriden çıkamayan, tüm taçları rakibe atan Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Son 30 dakikalık ikinci müsabakadaysa İsmailFred’le geriden çıkabilen, büyük takım davranışı gösteren Fenerbahçe vardı sahada. Onlar da 30 dakikalık ikinci maçı 2-0 kazandılar zaten. Dünkü maçı, İF’ten önce, İF’ten sonra diye ikiye ayrılabiliriz rahatlıkla.

İnsan şunu sormadan edemiyor: Dün İsmail-Fred başlasa sonuç bambaşka olmaz mıydı? Acaba iki oyuncu da 30 dakika oynayabilecek fiziksel seviyede miydiler? Fenerbahçe Pire’den tur biletiyle çıkabilecekken, rövanşa bırakmış oldu işi.

GÜNTEKİN ONAY: NİHAYET FRED, FERDİ VE İSMAİL

Fenerbahçe, maça özgüvenli ve iyi başladı. Oyunu Olympiakos rakip yarı alanında oynarken Çağlar’ın hatasıyla kalesinde golü gördü ve 1-0 geriye düştükten sonra saha içinde her şey değişti. Rakip güven kazandı, sessiz görünen seyirci ayaklandı, Olympiakos takımı Fenerbahçe’yi yeneceğine ciddi şekilde inandı. Buna karşın temsilcimiz basit ve telaşlı top kayıpları ile oyun olarak dakikalar ilerledikçe geriye gitti. Jovetic’in ikinci golü de bu dağınıklık sonrasında adeta bağıra bağıra geldi.

OYUNCU TERCİHLERİ SORGULANMALI

İsmail Kartal’ın 11’inde neden Ferdi, Fred ve İsmail yoktu ? Böylesine önemli bir maçta bu tercihler neden böyle yapıldı? Sorgulanmalı. Ayrıca Atletico Madrid’de bu sezon çok az süre alan Çağlar, transfer olduğundan beri bir türlü hazır hale gelemedi ve istenilen düzeyde asla değil. Orta alanın merkezinde oynayan Zajc ve Krunic hemen hiç top kazanmadıkları gibi top Fenerbahçe’nin ayağında iken de kayıpları oynadılar.

F.BAHÇE OLYMPiAKOS’TAN DAHA KALiTELi VE GÜÇLÜ

Ferdi, Fred ve İsmail girdikten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, skoru 3-0’dan 3-2’ye getirip tur ümitlerimizi İstanbul’a güçlü bir şekilde taşıdı. Ancak Fenerbahçe, Olympiakos’dan daha kaliteli ve güçlü bir takım. Bu çok açık ve net ortada.

EN iYi 11’LE BAŞLAMALIYDI

Keşke İsmail Kartal maça en güçlü 11’iyle başlayıp da tur biletini cebine koyup da Istanbul’a dönseydi. Fenerbahçe dün ideal 11 ile sahaya çıkmış olsa kazanarak dönerdi. Şimdi de bu skorun ardından tur şansı yüksek. Ancak yine de ben sahaya çıkan 11’in yanlış olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, hata yapmayacak ve güçlü bir taraftar desteği ile Konferans Ligi’nde yarı final vizesi alacaktır.

EMRAH TAŞÇI: OYUNCU DEĞİŞTİRMEDEN, OYUNU DEĞİŞTİREMEMEK

Öncelikle belirmek isterim ki, birçoğumuz Fenerbahçe'nin böyle bir oyun ve böyle bir skorla Atina'dan ayrılacağını düşünmüyorduk. Öyle de başladı... Olympiakos'un önde baskısı karşısında savunmadan pasla çıkmayı başarabilen sarı lacivertliler, Yunan ekibinin orta sahasını hızla katedip ilk 7 dakikada 3 şut girişiminde bulundu ve ikisinde kaleciyi geçemedi.

Ancak süvari hücumlarıyla maça hızlı başlayan Fenerbahçe, dün bol keseden yaptığı bireysel hatalarından birinden gol yiyince işin rengi değişmeye başladı.

İYİ BAŞLANAN MAÇTA KÖTÜ GOL YEME ŞANSSIZLIĞI

Çağlar'ın hatalı pasında yenen gol sonrası tüm takımın dengesi bozulurken ön alan presini daha da iştahlı yapmaya başlayan Olympiakos, art arda Fenerbahçe kalesini yoklamaya başladı.

İşte bu dakikalarda Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünden en az ikisinin geriden oyun kurmaya uygun olmadığı ve Krunic, Miha Zajc ikilisinin önde yapılan sert baskı sonrası nahif kaldığı görüldü.

GERİDEN OYUN KURULAMADI

Oynadığı süre boyunca olumlu pas atmakta zorlanan, geriden top alıp defans - hücum arası köprü olma görevini yapamayan Miha Zajc'a Rade Krunic de mukabele edince ikinci golün gelişi sürpriz olmadı.

Fakat irdelenmesi gereken nokta yenen ikinci gol değil, Fenerbahçe'nin ısrarla geriden oyun kurmaya çalışmasıydı.

Maç öncesi teknik heyet için mantıklı bir tercih gibi de görünebilir ancak Olympiakos'un başarıyla yaptığı baskı karşısında aynı planda ısrar etmek...

OYUNCU DEĞİŞTİRMEDEN OYUNU DEĞİŞTİREMEMEK

İşte tam da burada İsmail Kartal'ın oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirmesi beklenirdi ki, Kartal bunu yapmadı.

HAVUZA DÖNEN ZEMİNDE 45 DAKİKA YERDEN TOP YAPMAK

İsmail Kartal; asla oynanmaması gereken, su topuna daha uygun olan bir zeminde oynanan Rizespor maçında da ilk yarıda takımını yerden oynamaya çalıştırmış ancak ikinci yarının başında değişikliğe giderek havadan uzun toplara ve kenar ortalara döndürmüştü.

Kartal, geriden oyun kurmaya uygun olmadığı anlaşılan ve topu rakip yarı sahaya çıkarmakta zorlanan takımına müdahale edip uzun oynattırıp ön alan presini kırmayı deneyebilirdi ki, denemedi...

HERKESİN AKLINDA AYNI DÜŞÜNCE VARDI

İlk devreye 2-0 geride girildiğinde ve yedek kulübesinde Fred ve İsmail Yüksek gibi isimler olduğunda hepimizin aklına gelen şey aynıydı: Krunic, Zajc dışarı; Fred, İsmail içeri.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya aynı kadroyla çıktığını görünce hata olduğu hissiyatına kapılsak da olmadığını gördük, aynı ilk 11'le çıkılmıştı sahaya.

TEK FARK KALE DEĞİŞİMİ

Dakikalar 62'yi gösterene kadar Fenerbahçe'de değişen tek şey farklı kaleye hücum etmeye çalışmasıydı.

BİTİRİM İKİLİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ta ki Fred ve İsmail Yüksek oyuna girene kadar...

İşler bir anda lehimize döndü, gerçek Fenerbahçe'yi hem biz hem Olympiakos gördü.

Fenerbahçe; ön alan baskısından ışık hızıyla geçmeye başladı, ilk 62 dakikada yapamadığı hücum aksiyonlarının birçoğunu yapmaya başladı ve meyvesini Tadic'in penaltı golüyle aldı.

Artık daha iştahla gelen, rakip kalede tehlikeler yaratan Fenerbahçe olurken çeyrek finalde itirazdan sarı kart görmesini yakıştıramadığımız İrfan Can Kahveci sahne aldı ve oyun tamamen lehimize döndü.

KARTAL SAKATLIK VURGUSU YAPTI

Bu dakikalarda Fred - İsmail Yüksek ikilisinin neden bu kadar geç oyuna alındığını daha çok düşündük ki, İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamayla henüz hazır olmadıklarını ve kısıtlı süre verebileceğini söyleyerek aklımızdaki soruyu yanıtladı.

Ancak ben yine de özellikle İsmail'i gördükten sonra değişiklik zamanlamasına bir şerh koymak istiyorum...

OLYMPIAKOS HOCASI DA EKMEĞİMİZE YAĞ SÜRDÜ

Yaptığı presle bir hayli yıpranan Olympiakos'ta Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın ilk değişikliğini 82'de yapması işimizi daha da kolaylaştırsa da bir gol daha bulamadık ancak mağlubiyetten fazlasını aldık.

YENİLGİYE RAĞMEN KORKU SALDIK

Farklı skora rağmen pes etmeyen ve skoru 3-2'ye kadar getiren Fenerbahçe, hem Olympiakos'a korku saldı hem taraftarına rövanş öncesi büyük umut aşıladı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısındaki çabası beraberlik kadar değerli olmakta birlikte tur şansı rakibine oranla çok daha fazla.