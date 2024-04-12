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Fenerbahçe maçı sonrası Yunan cephesini korku sardı: İstanbul'da işimiz çok zor

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Fenerbahçe maçı sonrası Yunan cephesini korku sardı: İstanbulda işimiz çok zor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Maç öncesi Fenerbahçe’ye övgüler yağdıran Thanailakos, skor 3-0’a gelince, “Ne muhteşem gece!” diye zafer çığlıkları attı. Ancak Tadic ile İrfan Can Kahveci’nin golleri ve Fenerbahçe’nin üstün futbolu sonrası Yunan spiker tur için endişeli olduğunu ifade etti.

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Yunanistan dün Olimpiakos-Fenerbahçe maçına kitlendi. Karşılaşmayı, Cosmote TV’nin 3. kanalında kırmızı beyazlıarın ‘uğurlu’ saydıkları spiker Yorgo Thanailakis anlattı. İşte Thanailakis’in anlatılımıyla Olimipakos-Fenerbahçe maçı: · Maçtan önce: Olympiakos dev bir takıma karşı mücedele edecek. İşte koca Dzeko, işte büyük isim Tadic. · Dakika 8: Karaiskakis’teki golleriyle ünlü Fortounis yine işini yaptı: 1-0. · Dakika 12: Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında hem büyük galibiyetler hem de beklenmedik ağır yenilgiler aldı. Olympakos ise Avrupa’da öne geçtiği 5 maçı da kazandı.

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3-2’Yİ DİŞİYLE, TIRNAĞIYLA KORUMAK ZORUNDA

· Dakika 32: Harika! Fortounis’in pasında Jovetic attı: 2-0.

· Dakika 56: Ne muhteşem gece! Skor 3-0. Tur için büyük avantaj.

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· Dakika 66: Hakem penaltı çaldı. Rentzos hem penaltıya neden oldu hem de gördüğü sarı kartla rövanşta yok. Yazık. Tadic ve ters köşe: 3-1.

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· Dakika 74: Kahveci ile skor 3-2. Her şey altüst mü oluyor? Fenerbahçeli futbolcular yeniden doğmuş gibi.

· Dakika 85: Olympiakos savunmasında büyük boşluklar var. Takım düşüş yaşıyor.

· Dakika 90: Olympiakos yarı final için 3-2’lik skoru dişiyle tırnağıyla korumalı.

· Maçın sonu: Olympiakos 3-2 kazandı. Başka gol de atabilirdi. İstanbul’da işimiz çok zor

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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