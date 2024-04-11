Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Olympiakos taraftarları arasında gerginlik! Bosnalı yıldızdan Türk bayraklı yanıt

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UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Olympiakos tribünleri arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 31’inci haftasında 4-2 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, kalede İrfan Can Eğribayat yerine Dominik Livakovic’e, sağ bekte Mert Müldür yerine Bright Osayi-Samuel’e, stoperde Alexander Djiku yerine Rodrigo Becao’ya, Ferdi Kadıoğlu yerine ise Çağlar Söyüncü’ye forma verdi. Fenerbahçe, Olympiakos karşısına şu ilk 11 ile çıktı;“Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.”

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FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve tam olarak hazır olmayan Joshua King, Yunanistan’a getirilmedi. Kamp kadrosunda yer alan Cengiz Ünder ise bel bölgesinde yaşadığı ağrı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

FERDİ KADIOĞLU VE FRED YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ve Fred, Olympiakos karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu yerine sol bekte Jayden Oosterwolde’yi tercih etti. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Fred de Yunan ekibine karşı oynanan karşılaşmada ilk 11’de yer almadı.

SAVUNMA DÖRTLÜSÜ İLK KEZ BİRLİKTE OYNADI

Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısında sahaya çıkacak savunma dörtlüsü bu sezon ilk kez birlikte sahaya çıktı. İsmail Kartal, Olympiacos karşısında savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’den oluşturdu. Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü ve Becao, bir arada oynamış ama o karşılaşmada sol bek olarak Ferdi Kadıoğlu görev almıştı.

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OLYMPIACOS’TA 4 DEĞİŞİKLİK

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu’nda Lamia’ya karşı 5-1 kazandıkları maçın ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Abbey yerine Carmo’ya, Richards yerine Ortega’ya, Horta yerine Chiquinho’ya, Martins yerine ise Fortounis’e şans verdi. Yunanistan ekibinin ilk 11’i şu isimlerden oluştu;“Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Jovetic, Fourtounis; El Kaabi”

BÜTÜN BİLETLER SATILDI

Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Yunan taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, karşılaşma için satılan biletleri günler öncesinden tüketti ve tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli ekipte ise deplasman yasağı olması sebebiyle taraftarlar tribünde yer alamadı.

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SEDYEYLE OYUNDAN ÇIKTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 42. dakikada dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı.

İlk müdahale saha içinde yapılırken oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Hollandalı oyuncunun yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

KART İTİRAZSI SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Edin Dzeko, Olympiakos tribünleri ile gerginlik yaşadı.

Olympiakoslu savunmacı David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu itirazı sonrasında Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

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TRİBÜNLERE TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Tedavisi sebebiyle kenara gelen Bosnalı golcü tedavi olurken Yunan tribünlerine Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.

FENERBAHÇE'Yİ KENDİNE GETİREN HAMLELER

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miha Zajc ve Rade Krunic, çok kötü bir ilk yarı geçirirken Teknik Direktör İsmail Kartal ikinci yarıya değişiklikle başlamadı.

İkinci yarıya aynı kadroya çıkan İsmail Kartal, yenen üçüncü golün ardından müsabakanın 63. dakikasında Miha Zajc ve Rade Krunic'i oyundan aldı.

Kartal, Miha Zajc ve Rade Krunic'in yerine Fred ve İsmail Yüksek ikilisini oyuna sürerken takımın performansı olumlu anlamda etkilendi.

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Olympiakos yarı sahasında top yapmaya başlayan sarı lacivertliler, 67. dakikada Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı ve Dusan Tadic farkı ikiye indirdi.

Bu golden 7 dakika sonra yine etkili gelen Fenerbahçe, bu kez 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1'e indirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan İsmail Kartal'ın Miha Zajc ve Rade Krunic'te ısrar etmesi ve değişiklikleri 63. dakikaya kadar yapmaması sosyal medyada tepki çekti.

Sarı lacivertli taraftarlar, İsmail Kartal'ın daha erken müdahalelerde bulunması ve üçüncü gole kadar beklememesi yönünde görüş bildirdi.