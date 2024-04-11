Dusan Tadic: Sonuçtan dolayı mutlu değiliz

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de oyuncular İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

Turu geçeceklerine inandığını kaydeden İrfan Can Kahveci, "Bugün buradan avantajlı bir skorla dönmek istiyorduk. İlk yarıda takımca ikinci topları alamadık, yumuşak kaldık. 3-0'dan sonra 3-3 bile yapabilirdik. İnanıyorum ki İstanbul'da turu atlayacağız. İlk yarı tüm takım halinde yumuşak kaldık, değişikliklerden değil. 3-0'dan sonra uyanmış gibiydik. Uzun bir maraton var önümüzde hem lig hem Konferans Ligi. Her maç değişik oyuncular oynayabiliyor. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ikinci maçta turu geçeceğiz. Fiziksel anlamda iyiyim. Fizik olarak geliştim. İlk yarıdaki pozisyonda Bright kramponunu değiştirsin diye yere yattım, onu görmemiş olabilirsiniz. İstanbul'da turu atlayan taraf olacağız, inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

"YEMEMEMİZ GEREKEN GOLLER YEDİK"

Kötü goller yediklerini söyleyen Tadic, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Maça iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Sonrasında yemememiz gereken goller yedik. Rakibe çok uzak kaldık defansif anlamda. Maçtan önce konuştuğumuz şey, rakibe alan vermemekti, dikkat etmeliyiz demiştik. Topla oynamayı beceren bir rakip. İkinci yarı son 30 dakika çok daha iyiydik. Biz de fazlasıyla zorluklar yarattık rakibe. 3-0'dan 3-2'ye dönmek pozitif ama biz Fenerbahçe'yiz, rakip kim olursa olsun kazanmak isteriz." dedi.

"BU SONUÇTAN DOLAYI MUTLU DEĞİLİZ"

İstanbul'daki rövanşı işaret eden yıldız oyuncu, "Bana göre rakip özellikle son 30 dakikada daha da yoruldu. Biz daha yakın oynadık rakibe defansif anlamda. Fiziksel anlamda üstün geldik. Zorluklar yaşattık. Rakibi analiz edeceğiz. Bu sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Her maçı galibiyetle tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 1 maç daha var. Taraftarımızın desteğiyle birlikte iyi bir futbolla yarı finale yükselmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.