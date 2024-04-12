Olympiakos-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü'den kritik hatalar! Maç sonu özür diledi

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Fenerbahçe'de 7 Mart’ta Union Saint-Gilloise ile UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Belçika’da oynanan ilk maçtan sonra ilk kez 11’e giren Çağlar Söyüncü dün yenen 2 golde de öne çıktı.

Milli futbolcunun 8. dakikada uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis’te kalırken, Olympiakos kaptanın ceza sahası yayı üzerinden çektiği şut köşeden ağlarla buluştu.

Atina ekibinin 32’de Stevan Jovetic ile bulduğu golde de ofsaytı bozan isim Çağlar Söyüncü’ydü. 27 yaşındaki 12 hatalı pasla da bu alanda takımın lideriydi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

27 yaşındaki futbolcu maç sonu yaptığı paylaşımda hatalarından dolayı özür dilerken şu ifadeleri kullandı:

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“Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum.”