×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Olympiakos-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncü'den kritik hatalar! Maç sonu özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Konferans Ligi
Olympiakos-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncüden kritik hatalar Maç sonu özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 08:34

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında kritik hatalar yapan Çağlar Söyüncü, karşılaşma sonrasında taraftarlardan özür diledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 7 Mart’ta Union Saint-Gilloise ile UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Belçika’da oynanan ilk maçtan sonra ilk kez 11’e giren Çağlar Söyüncü dün yenen 2 golde de öne çıktı.

Milli futbolcunun 8. dakikada uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis’te kalırken, Olympiakos kaptanın ceza sahası yayı üzerinden çektiği şut köşeden ağlarla buluştu.

Gözden KaçmasınOlympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartala eleştiri: Kararı sorgulanmalı, bambaşka olurduOlympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: 'Kararı sorgulanmalı, bambaşka olurdu'Haberi görüntüle

Atina ekibinin 32’de Stevan Jovetic ile bulduğu golde de ofsaytı bozan isim Çağlar Söyüncü’ydü. 27 yaşındaki 12 hatalı pasla da bu alanda takımın lideriydi.

Olympiakos-Fenerbahçe maçında Çağlar Söyüncüden kritik hatalar Maç sonu özür diledi

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

27 yaşındaki futbolcu maç sonu yaptığı paylaşımda hatalarından dolayı özür dilerken şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Konferans Ligi

BAKMADAN GEÇME!