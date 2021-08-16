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GeriFutbol Younes Belhanda, Fenerbahçe karşısındaki ilk yenilgisini aldı
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 00:45 | Son Güncelleme:

Younes Belhanda, Fenerbahçe karşısındaki ilk yenilgisini aldı

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Younes Belhanda, Fenerbahçe karşısındaki ilk yenilgisini aldı

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu 9. maçta ilk defa sahadan mağlup ayrıldı.

Yıllardır formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Faslı futbolcu, Fenerbahçe karşısındaki ilk yenilgisini aldı.

Sarı lacivertliler, Mesut Özil'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılırken mücadelede 11'de görev alan Belhanda, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 9 maçta ilk yenilgisini bu maçta yaşadı.

OPTA verilerine göre Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu dokuzuncu maçta ilk yenilgisini aldı (2G 6B).

Adana Demirspor öncesi sarı kırmızılı formayı giyen yıldız orta saha, 2017-2021 yılları arasında Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısında çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

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