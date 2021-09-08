Yeşil sahada eşitlik rüzgarları! ‘Kadın futbolu erkeklerinki kadar ilgi görmüyor’ bahanesi tarih mi oluyor?

Spor Servisi / Koray DURKAL - Futbol sahalarında eşitlik rüzgârları esmeye devam ediyor. 2017 yılında dünyada bir ilki gerçekleştiren Norveç, erkek ve kadın milli takımlarında oynayan futbolcularının eşit maaş alacağını açıklamıştı. Bu rüzgardan kısa sürede etkilenen bir diğer ülke de yakın komşusu Danimarka olmuştu. Simon Kjaer önderliğindeki milli takım futbolcuları, federasyona bir yazı yazarak kadın meslektaşlarıyla eşit ücret almak istediklerini bildirdiler. Bir tek ‘özgürlükler ülkesi’ ABD bu çağrıya sırt çevirdi. Kadın futbolcular 2019’da Dünya Kupası şampiyonu olmalarına rağmen taleplerinin geri çevrilmesi üzerine mahkemeye bile gittiler ama davaları reddedildi.

Maç başları ve primler eşit

2020 yılında ‘futbolcu madeni’ Brezilya harekete geçti. Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Rogerio Caboclo, “Mart ayından itibaren kadın ve erkek futbol takımları ödüller ve günlük ödenekler açısından aynı parayı alacaklar” açıklamasını yaptı. Ve bir yıl sonra bu kez İrlanda’dan duyduk ‘eşit ücret’ diyen o güzel sesleri... Kadın futbolunun giderek değerli hale geldiği bir dünyada İrlandalı erkek futbolcular, kadınlarla aynı ücreti almak için kendi maaşlarında indirime gidilmesini kabul ettiler. İrlanda’da artık hem maç başı ödemeleri hem de kazanılacak primler eşit olarak dağıtılacak.

Peki, futbolda alınan eşit ücret kararı ne kadar doğru? Uzun yıllardır ardına sığınılan ‘kadın futbolu erkek futbolu kadar ilgi görmüyor’ bahanesi artık tarih mi oluyor?

UĞUR MELEKE: ERKEK Milli FUTBOL TAKIMIMIZ’A ÖDENEN PRiMLER AKIL DIŞI

Bu konu artık sadece İrlanda’nın, Norveç’in meselesi olmaktan çıktı. Tüm futbol federasyonlarının er ya da geç bu konuyu gündeme almak zorunda kalacağı ortada. Evet, erkek futbolunun yarattığı ekonomi, kadın futbolunun üzerinde. Ama zaten bu farklılığın avantajını kulüp düzeyinde kazandıkları paralarla fazlasıyla hissediyor erkek sporcular. O yüzden ben de ulusal takım primlerinde kadın-erkek eşitliği tarafındayım tüm kalbimle. Zaten bizim erkek milli futbol takımı sporcularına ödediğimiz primler akıl dışı. Bu vesileyle onları da makul bir seviyeye çekebiliriz. Eğer milli takım lüzumundan fazla bir ekonomi yaratıyorsa da, bunun altyapı organizasyonuna harcanması taraftarıyım.

BANU YELKOVAN: BU DAHA BAŞLANGIÇ

Meslek ve ülke fark etmeksizin sorun aynı sorun: Kadınlar aynı işe daha az ücret alıyorlar. Arz-talep meselesi ya da onların oynadığı futbol daha az zevkli gibi arkaik dönemden kalan bahanelere, en azından modern dünyada, artık kimse prim vermiyor artık. Bir şeyin talep edildiğini anlamak için önce eşit şartlarda arz etmek lazım çünkü. Tokyo 2020 bu anlamda ilk cinsiyet eşitlikçi büyük spor organizasyonuydu. Prime time’da her iki cinsiyetin yarışlarına eşit yer vermekten, toplam sürede ve hakemlerde cinsiyet eşitliği gözetmeye kadar gitti. Son zamanlarda hızlanan şekilde bir şeyler değişiyor ve bana sorarsanız bu daha başlangıç.

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