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GeriFutbol 6-1'lik Hollanda - Türkiye maçı sonrası Merih Demiral şaşkın: "Böylesini yaşamadık"
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2021 - 00:06 | Son Güncelleme:

6-1'lik Hollanda - Türkiye maçı sonrası Merih Demiral şaşkın: "Böylesini yaşamadık"

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6-1'lik Hollanda - Türkiye maçı sonrası Merih Demiral şaşkın: "Böylesini yaşamadık"

Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak Dünya Kupası yolunda ağır yara alan A Milli Takım'da Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu Merih Demiral, 6-1 sona eren Hollanda maçının ardından konuştu.

Merih Demiral'ın açıklamaları şöyle;

"Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlusu hoca ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. İçimizde iyi niyet var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur."

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"Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun."

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