A Milli Takım'dan Hollanda karşısında tarihi yenilgi! 8-0'dan sonra ilk kez...

Lider gittiği Hollanda'da 6-1 gibi farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılan Milliler, 1987 yılından bu yana ilk kez bir maçta 6 gol birden yedi.

OPTA verilerine göre; Milli Takım, Ekim 1987'deki İngiltere maçından (0-8) bu yana ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

A Milli Takım, liderliği Hollanda'ya kaptırırken Norveç'in ardından üçüncü sıraya geriledi.

A Milli Takım'ın farklı kaybettiği son maçlar

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.

1991 - İzlanda (1-5) Hazırlık

1990 - İrlanda (0-5) Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hollanda'ya iki maç sonra kaybettik

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.