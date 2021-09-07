A Milli Takım'dan Hollanda karşısında tarihi yenilgi! 8-0'dan sonra ilk kez...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 mağlup olurken ortaya tarihi bir istatistik çıktı.
Lider gittiği Hollanda'da 6-1 gibi farklı bir yenilgiyle sahadan ayrılan Milliler, 1987 yılından bu yana ilk kez bir maçta 6 gol birden yedi.
OPTA verilerine göre; Milli Takım, Ekim 1987'deki İngiltere maçından (0-8) bu yana ilk kez kalesinde 6 gol gördü.
A Milli Takım, liderliği Hollanda'ya kaptırırken Norveç'in ardından üçüncü sıraya geriledi.
A Milli Takım'ın farklı kaybettiği son maçlar
Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.
1991 - İzlanda (1-5) Hazırlık
1990 - İrlanda (0-5) Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Hollanda'ya iki maç sonra kaybettik
Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.
Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.