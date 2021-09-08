A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz'dan Güneş'e destek! "Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz"

Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik yenilginin tek sorumlusunun Teknik Direktör Şenol Güneş olmadığını savunan Burak, tüm takımın sorumlu olduğunu belirtti.

Alınan sonuçtan tüm takımın sorumlu olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim. Herkes çok üzgün. Nasıl telafi edebileceğimizi bilmiyoruz. Hollanda bugün çok iyi oynadı. Biz karşı duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Bizim için utanç verici bir gece. Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım." dedi.

"GEREKİRSE BIRAKIRIM..."

Maç sonu tepkilerine de değinin Burak, "İçimizden biri gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha önceki futbolcular 31-32 yaşında bıraktıysa bu benim sorunum değil. Ben kendime bakıyorum ve 36 yaşında üst seviye oynuyorum. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin de adamı olmadım. Destek olan gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Kimse bize ahkam kesemez." diye konuştu.