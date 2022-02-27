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Haber Giriş: 27.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Top hepinizin ellerinden öper çocuklar

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Top hepinizin ellerinden öper çocuklar

Dünya Kupası’na gitmek zor ama imkansız değil.

Atina’da hakemlerin salonun etkisinde kalarak verdikleri ucuz, vermedikleri yüzde 100 fauller ve koçumuz Orhun Ene’nin, hadi diyelim izlemedi, ama sağır sultanın bile duyduğu Anadolu Efes’in maç bitiricisi ‘Larkin’siz maç sonu oynama’ hayati hatası nedeniyle, sene içinde milli maç oynamanın tüm olumsuz koşullarına rağmen, elimize gelmiş maçı verince haklı olarak “Dünya Kupası’na katılacak 12 takım arasına girebilir miyiz?” sorusuyla dehşete düştük.

KADER iŞi DEĞiL 

El cevap; Zor ama imkansız değil! Şans kader kısmet hiç değil... Önce yarın İstanbul’da Yunanlıları birden fazla farkla yenip üstlerine çıkalım. Statüye göre her gruptan ilk üç takım oynadıkları bütün maçları ikinci tura taşıyacak. Yunanistan, Beyaz Rusya ve Büyük Britanya ile B Grubu’nda bulunan millilerimiz ilk üçe girdiği taktirde ikinci turda A Grubu’ndan gelecek üç takımla (Belçika, Sırbistan, Letonya, Slovenya’dan üçü) ile oynayacak.

Yunanistan 72-71 Türkiye / Maç sonucu
Yunanistan 72-71 Türkiye / Maç sonucu

YENEMEYECEĞiMiZ RAKiP YOK

Orada da herkes birbirini yeniyor. Altılı grupta ilk üç sıradakiler Dünya Şampiyonası’na katılma hakkını elde edecek. Belçika lider gidiyor. Bütün bu saydığımız takımların basketbollarına üstünlük kurmuşluğumuz var. Yeter ki güzel eski günlerimize dönme gayreti içerisinde olalım.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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