Rezervasyonu yaptım bile!..

Euroleague’de son 10 yıla damga vuran, zirvede oynamaya, hep yukarılarda olmaya alışmış Fenerbahçe Beko sezon başından itibaren alınan kötü sonuçlara guduric geldikten sonra üst üste iki maçı kazanarak son verirken, PlayOff’a giden son trene atlama hedefine bir ölçüde yaklaştı. Bu çift maç haftasında içerde iki çetin sınavı var sarı lacivertlilerin. İlk rakip geçen hafta son şampiyon ve gene zirveyi kovalayan CSKA’nın 12 maçlık galibiyet serisine son vererek 95-93 yenen Baskonia.

F.BAHÇE’NiN HÜCUM KISIRLIĞI

Sallan yuvarlan giden Panathinaikos maçı görece daha kolay ama esas beni ürküten Fenerbahçe’nin bir türlü çözüm bulamadığı 72 sayıyı aşamama hücum kısırlığı. Ara transferde de uzun oyuncu olmayan Fenerbahçe, devleri Youssoupha Fall’a ve onu ikililerle besleyen Pierra Henry’e bakalım ne çare bulacak?

Sele kapılıp gitmek istemiyorsa; Fenerbahçe’nin kendi yarı saha sete set, az ama öz top kullanımına dayalı oyununu dikte ederek Baskonia’nın yüksek temposunu kırması mutlak surette şart. Tabii bir de artık her rakibin uyguladığı alan savunmasının gediklerini cezalandırmak gerek.

KIZMA öDEŞ EFES

Tahtayı erken kapatıp Efes’in olası şampiyonluğuna müsaade etmeyenlerle bu yıl hesaplaşması için elimize güzel fırsat geçti. Rakiplerin kolaylığından filan bahsetmiyorum. Anadolu Efes takır takır basketbol oynuyor, onun altını çiziyorum.

Salt larkin’e bağımlı olmaktan kurtularak, hatta Simon’suz bile oynayabilecek kurguyu yakalamışlar. Efes de İstanbul’da bu hafta ve ilk rakibi Alba Berlin. Daha sonra Khimki.

Ne mutlu ki, nazar değmesinden korkmadan bu ikisi de hafif gelir bize diyebiliyorum. Bu özgüveni onlarla, aramızda yegane köprü sağlayan, seyircisiz maçların anlatıcı ve yorumcularına da tavsiye ediyorum. 20 sayı farkla önde girdiğimiz maçlarda dahi son çeyrekte ‘ama’lar ve korkular yaşamanın ve seyredene de yaşatmanın alemi yok. Ben her iki takımımızın da son 8 treninde rezervasyonunu yaptırdım çoktan.

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