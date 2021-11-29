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Haber Giriş: 29.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Milli takım pazarımızı güzelleştirdi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Milli takım pazarımızı güzelleştirdi

Belarus kazasından sonra mutlak galip gelmemiz gereken bir maçı kazandık.

Belarus kazası yaşadığımız akşamda Yunanistan’ı yenen İngiliz kumaşıyla asılmaktan ürkmüştüm doğrusu... Ancak suskun olmasına rağmen Larkin’in maç kazanma hırsıyla ve birbirinin dilinden anlayan deneyimli oyuncularının kritik anlarda oyunda olmaları farkıyla Dünya Kupası elemeleri ilk üçe girme beklentimizi güzel bir galibiyetle sürdürdük.. Büyük Britanya sadece ilk yarı tutunabildi skora. Akıllı ve sert savunmayla Buğrahan pilotajı ve sorumluluk almasını bilen kararlı Metecan performansıyla dengede getirdiğimiz maçı son çeyrekte klasik Shane Larkin şovuyla taçlandırdık.

Türkiye 84-67 Büyük Britanya / Maç sonucu
Türkiye 84-67 Büyük Britanya / Maç sonucu

ALINACAK DERSLER VAR

İngİlİzler akıllı planlama ile bütün oyuncularını 2. Lig takımlarında oynatarak milli takımı her dem hazır vaziyette tutuyorlar. Bizim de yakın gelecek için artık ligimizde oynayan yabancı oyuncu sayısını azaltacak tedbirleri almamız lazım. Hep böyle sırat köprülerinden geçmekle bir yere varamayız.

BUGÜNDEN YARINA BAKALIM

Acı ama gerçek... Rüzgar eken fırtına biçer. Kulüplerimizdeki yabancı oyuncu sayısı arttıkça milli takımlarda başarı azalıyor. Yıllardır basketbolumuzu yabancı oyuncularla doldurduk. Milli takımda oynatacağımız oyuncular basketbola yabancılaştılar. Takımların da yabancıların arkasında kalıp süre alamayan oyuncular milli maça gelince sudan çıkmış balığa dönüyorlar.

Adımın OHAL’ciye çıkması bahasına kulüpler ile federasyonu ortak noktada, mesela 3+1 yabancı sayısında buluşturarak basketbolumuzun yarınını kurtarmak istiyorum. Ölümü gösterip sıtmaya razı edeceğim yani sizin anlayacağınız.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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