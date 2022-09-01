Koşun çocuklar kim tutar sizi

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İş madalya vadeden Ergin Ataman’da bitiyor. Kısa yolu anlatmadan sürece bakalım. Avrupa Şampiyonası formatına göre gruplarda her takım 5 maç oynadıktan sonra beşinci ve altıncı olanlar elenecek, ilk 4 sırayı alanlar yan gruptakilerle 1-4, 2-3 şeklinde çapraz eşleşecek. Son 16’lardaki maçları kazananlar çeyrek finale yükselecek.

İSPANYA'YI DA YENEBİLİRİZ

İlk 4’e girmemiz gereken grupta eğer bir şekilde; 1-) Çikletten çıkarak gelen Vucevic’siz kolay lokma Karadağ’ı, 2-) Temel yapı taşları eski dost Dee Bost ve Vezenkov olan Bulgaristan’ı, 3-) Shengeila sakatlığıyla güç kaybeden ama yine de Bitadze, Mamukelashvili gibi NBA oyuncularının yanı sıra Shermadini, Tsintsadze, Burjanadze ve Thad McFadden’le kalıplı ve sert kadroları olan ev sahibi Gürcistan’ı, 4-) Obasahon’a ritm kazandırmadan atletizmlerine cevap vererek Belçika’yı, 5-) Pau Gasol, Marc Gasol, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Sergio Llull, Serge Ibaka, Alex Abrines, Victor Claver ve Nikola Mirotic’siz, bundan alasını bulamayacağımız İspanya’yı, sıraya dizip yenerek gruptan birinci çıkabilirsek bir anda yolumuz açılır.

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FRANSA VE SLOVENYA FAVORİ

Çapraz grupta ev sahibi Almanya “Gruptan çıkabilir miyiz?” hesabı yaparken en büyük iki favori denilen Fransa ve Slovenya’nın yanı sıra Litvanya da çok güçlü ve iddialı. Madalya hesabı yapan Ataman grubu kazasız birinci geçip, ikinci turda olası bir tek maç elemeli Almanya eşleşmesini planlamalı. Çeyrek finalde ise Çekya-Hırvatistan-İsrail üçlüsünden birinin gelmesi neredeyse kesin gözüküyor. Kâğıt üstünde düşünürsek; eleme turlarında önümüze çıkabilecek bütün takımlardan üstün gözüküyoruz. Hiç beklenmedik şekilde bir anda kendimizi yarı finalde madalya için savaşıyor bulabiliriz.

KOŞ KOŞ AT SÜRÜMDEN KAZAN

Yarı finale kalırsak, özellikle Almanya’daki seyirci desteğimiz ve koç faktörüyle madalya şansımızı gerçeğe çevirebiliriz. Koç faktörü derken; bize uyan basketbolun ‘koş koş at sürümden kazan’ hücum ağırlıklı olduğunun ayırdına varmış, kalıbımızın müsaade ettiği kadar savunma yapıp maçları açık alanda kabul edip, ‘kelebek gibi uçup arı gibi sokmasına’ olanak verecek şekilde çocukları zincirlerinden boşandıracak, artık milli takımı okumuş Ataman’dan bahsediyorum.. Kulağımızdaki küpeler şunlar olsun: Sürdürülebilir geçiş oyunumuzu oynayalım. Yakalayıp yarı sahaya mahkum edemesin rakipler. 80 üzeri atın, geçin karşıya.