Kazıdık, kazandık

Uzatmaya getirdiğimiz maçta son top sihirbazı olduğumuzu ispat ederek Moskova efsanesi yazdık.

Fenerbahçe galibiyeti özgüveniyle; Nereden inceyse oradan kopsun, üçlük kısırlığını kıralım mantığıyla üç kısa keskin nişancımızla başladık. Topta bizimkilerin elini sevince açılışta %60 isabet ve 10 sayı farkla kararlılığımızı baştan skora yansıttık.

KİM DAHA İYİ ATARSA

Maçtan kopmamak için boy üstünlüğünü kullanarak hücum ribaunduna asılan CSKA hem ikinci şans kullanarak sayı üretti, hem de hızlı hücum başlatmamızı önleyerek ritmimizi düşürüp maçı yakaladılar.

80’lerin üzerinde sayı üreten iki takımın kapışmasının savunmadan alacağı enerjiyle ‘Kim daha iyi atarsa’ya dönüştüğü maçta, kalp kırıcı sayılarla Larkin, direnişimizde tek kaldı. CSKA, Hackett ile konuşmaya başladı. Larkin lokomotifine Simon da binince kopmadık. Micic, Beaubois ve Moerman katkı koyunca 18-0’dan maçı yakaladık. Uzatmada şampiyona yakışır oynayan Efes hak etti.