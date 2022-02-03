MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıKazıdık, kazandık
GeriÜnal Özüak Kazıdık, kazandık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 03.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Kazıdık, kazandık

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Kazıdık, kazandık

Başarı son değildir; başarısızlık da ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretini gösterebilmektir.” Churchill özdeyişi doğrultusunda son şampiyon Anadolu Efes kazanmaya gelmişti.

Uzatmaya getirdiğimiz maçta son top sihirbazı olduğumuzu ispat ederek Moskova efsanesi yazdık.

Fenerbahçe galibiyeti özgüveniyle; Nereden inceyse oradan kopsun, üçlük kısırlığını kıralım mantığıyla üç kısa keskin nişancımızla başladık. Topta bizimkilerin elini sevince açılışta %60 isabet ve 10 sayı farkla kararlılığımızı baştan skora yansıttık.

KİM DAHA İYİ ATARSA

Maçtan kopmamak için boy üstünlüğünü kullanarak hücum ribaunduna asılan CSKA hem ikinci şans kullanarak sayı üretti, hem de hızlı hücum başlatmamızı önleyerek ritmimizi düşürüp maçı yakaladılar.

80’lerin üzerinde sayı üreten iki takımın kapışmasının savunmadan alacağı enerjiyle ‘Kim daha iyi atarsa’ya dönüştüğü maçta, kalp kırıcı sayılarla Larkin, direnişimizde tek kaldı. CSKA, Hackett ile konuşmaya başladı. Larkin lokomotifine Simon da binince kopmadık. Micic, Beaubois ve Moerman katkı koyunca 18-0’dan maçı yakaladık. Uzatmada şampiyona yakışır oynayan Efes hak etti.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Michael Olunga kimdir? İşte Fenerbahçe ile anılan Michael Olunga'nın biyografisi
Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi
Fenerbahçe Beko 85-76 Asvel Lyon / Maç sonucu
CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar