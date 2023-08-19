Hedefe bir maç kadar yakınız

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12 Dev Adam ruhu, tuz ruhu olmaktan çıktı. Koşarak mükemmel basketbol oynayan Genç Devlerin ayakları altında dün akşam da İsveç kaldı. 2001’de TRT’de maçları yorumlarken pes etmez, katiyen vazgeçmez 12 Dev Adam’ın doğuşuna tanık olmuştum.

Efsanenin baş yazarı Hidayet Türkoğlu şimdi TBF Başkanı olarak milli formanın ona sağladığı manevi kazanımları Genç Devlere gereken ortam ve olanakları sağlayarak geri ödüyor. Verirsen bağ vermezsen dağ olur hesabı onlar da her maç üstüne koyarak mükemmele koşuyorlar...

TAKIMIN HAVASI YERİNDE

Dış atışları bıkmadan usanmadan isabetli kullanan, pırpır kısaları uzunlarımızın ayağına atak eden, koşan ve yoran takım İsveç’i baştan havaya sokmadık. Alan savunmalarını da çembere giderek yardık. İçeri dalıp köşeye çıkararak üçlüklerle kontrolü elde tuttuk. Gevşek ve yanlış seçim gömük alan savunmamız çok açık vermese erken kırardık maçı.

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KABUĞU SERT OLAN KAZANACAK

2. yarıya fırtına gibi girdik. Ömer, Alperen ve Furkan suskunluğa son verip, NBA kazanımlarını sergileyerek farkı olması gereken yere ve takımı finale taşıdılar. Sıra geldi tıpatıp benzer özelliklere sahip iki takımın, iyi pişmiş paskalya yumurtası gibi finalde kafa kafaya tokuşmasına.

Bu maçtaki savunma hatalarını kesinlikle yapmamalıyız. Hırvatlar, Ukrayna karşısında baskıyı yiyince zorlandı. Savunması iyi olan Olimpiyat elemelerine gidecek. Seyircimizin enerji yüklemesiyle bu biz olalım. “Bekle Paris 2024 bir şekilde geleceğiz” demek istiyoruz.