Yaza damga vurabilecek 6 adam

Tabii ki şu anda söz konusu transfer döneminin hangi aylarda olacağını, hatta olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Ancak dünyanın koronavirüsle savaşını kazanması ve hayatın normalleşmesi halinde futbolu şahane bir transfer süreci bekliyor bence. Sebebi de şu: Virüs nedeniyle finansal fair-play kısıtları bir süreliğine askıda. Bu, doğal olarak zengin kulüplerin elini rahatlatacak. Ayrıca gelirleri ortalama yüzde 30 düzeyinde azalan başaltı kulüpler de yıldız oyuncularını yaz piyasasında değerlendirmek ve bilançolarını düzeltmek isteyecekler. Ben de (eğer sağlıklı bir şekilde yapılabilirse) 2020 yaz transfer dönemine damga vuracağını düşündüğüm 6 adamı derledim...

FERRAN TORRES(VALENCIA)

Valencia altyapısından yetişip, çok kısa sürede kulübün en değerli oyuncusu haline gelmiş özel bir yetenek. Sözleşmesi 2021’de bitecek olan genç adama 100 milyonluk bir çıkış opsiyonu yazılmış ama Valencia onu gelecek yaz bedava kaybetmemek için elbette pazarlığa açık olacaktır. Benim son zamanlarda gördüğüm en heyecan verici kanat oyuncularından biri. Tek özelliği sürati değil, doğru pozisyon alması, zekası, bir hamle sonrasını düşünerek çok kolay çalım atmasıyla komple bir paket adeta. Bu özellikleriyle de bence Rodrygo ve Vinicius’un önünde. Real Madrid’e gitme ihtimali güçlü.

ACHRAF HAKIMI(DORTMUND)

21 yaşındaki kanat oyuncusu, Real Madrid Castilla üretimi bir süperstar. Castilla, şu anda 5 büyük ligdeki 17 oyuncusuyla Avrupa’nın en üretken 4’üncü altyapısı (Benfica, Salzburg ve Ajax’tan sonra). Zidane’ın da altyapıyla ilgili hassasiyeti malum. Ancak Fransız hocanın önünde yazın vermesi gereken kritik kararlar var: Elindeki Marcelo, Carvajal, Mendy ve kiralık görevlerinden dönebilecek Hakimi ile Reguilon’dan birisini markette değerlendirmeye mecbur gibi. Dortmund’da iki sezonda 19 gol katkısı yapan Hakimi, kariyeriyle ilgili kararı henüz vermediğini, Zidane’ın da kendisiyle iletişime geçmediğini söylüyor. Ben Hakimi ile Reguilon’un gelecek sezon Real kadrosunda olacaklarını ve Marcelo’nun satılacağını düşünüyorum doğrusu.

MARTIN BRAITHWAITE(BARCELONA)

Real Madrid gibi Barcelona’yı da çok hareketli bir yaz bekliyor. PSG’nin Mbappe’yi tutup, Neymar’ı Barcelona’ya vermesi Paris’e huzur getirebilir. Barcelona, Neymar ve Lautaro’nun ikisini birden Camp Nou’ya getirmek istiyor ama eğer bu iki transferden biri gerçekleşmezse rota Sociedad’lı Isak. O da benim bayıldığım bir genç adam. Ama Isak konusunda komplike bir örgü var: Bir sürpriz olur da Dortmund, Haaland’ı Real’e starsa, Isak’ı Sociedad’dan 30 milyona geri alma opsiyonları var. Ancak Haaland Dortmund’da kalırsa Isak da Barcelona’nın yolunu tutabilir. Peki başlıktaki Braithwaite’in tüm bu olanlarla ilgisi neydi diye düşünmüş olabilirsiniz! O da şu: Eğer Lautaro, Neymar, Isak üçlüsünden ikisi Barcelona’ya gelirse Braithwaite’in kiralık gönderilmesi ciddi bir ihtimal. Ve bence Braithwaite Avrupa’nın sessiz güçlerinden. Eğer düzenli oynama fırsatı bulursa hareketliliği, çabukluğu, soğukkanlılığıyla bu sezon adından çok söz ettirebilir.

HARRY KANE(TOTTENHAM)

Manchester United’ın Kane için 200 milyon pound ödeyip transfer rekorunu kırabileceği konuşuluyor ancak Tottenham, sembol oyuncusunu Premier Lig’deki direkt rakibine değil, yurt dışına satmayı tercih edecektir. Hem Real, hem de Barcelona’nın santrfor transferine mecbur olduğu bu dönemde eğer işleri umdukları gibi gitmezse, bir Kane sürprizi de olabilir. Tottenham’ın halen stadyum yapımından kaynaklanan 725 milyon Pound borcu olduğunu da not edelim buraya.

PIERRE AUBAMEYANG(ARSENAL)

Santrfor arayışındaki United, Barcelona, Real, Chelsea, hatta City’nin bile ilgilenebileceği bir büyük yıldız. Arsenal’ın onu 2020 marketinde değerlendireceğini düşünüyorum zira gelecek yaz bedava kaybetmek istemeyeceklerdir. Üstelik böyle bir satış, bence 2020’lere damga vuracak genç yetenekler arasındaki Martinelli’nin dakikalarını da artıracaktır. Ki bu da Arsenal’ın geleceği için kritik bir hamle olur.

FELIPE ANDERSON(WEST HAM)

Bu yaz merkez orta sahada rötuş yapmak zorunda olan United’ın hedefinde Grealish ve Maddison olduğu söyleniyor. Kanat hücumcusu içinse hayalleri Sancho. Lâkin gerçekler Felipe Anderson olabilir. Sancho, 2020’ler için bir Altın Top adayı. Ancak Felipe Anderson’un da 27 yaşına gelmesine rağmen hâlâ kariyerinde doğru takımı bulamadığını ve potansiyelini tam olarak gösteremediğini düşünüyorum. Napoli’nin de ilgilendiği Anderson’u ManU alabilirse, geleceğe daha umutlu bakabilirler.