Terim için bir tür Griezmann ikilemi

Emre şu anda Türk pasaportlu futbolcular içinde benzeri olmayan bir adam. Ancak şunu da unutmamak lazım, onun mevkii “on numara” değil, “ikinci santrfor”. Klasik bir santrfor gibi gol yollarına giriyor, forvet koşuları yapıyor. Orta mesafe şutu var, kafayla gol atma becerisi var. Oynadığı her takımda santrfor kadar skor yapacak bir adam.

ALAN BÜYÜDÜ

Ancak Emre gibi bir ikinci santrforla oynuyorsanız, takımın geri kalanını da ona göre şekillendirmeniz gerek. Galatasaray ligin ilk devresinde 4-3-3 oynuyordu; merkezde nzonzi olduğu için Seri sağı, Lemina solu toparlıyorlardı. Ancak şimdi oyunda Emre Akbaba var, merkezde bir nzonzi yok, Seri-Lemina’nın kaplamaları gereken alan çok büyüdü. O yüzden de kenar savunmasında Feghouli ve Onyekuru’nun yükü daha fazla. Eğer Emre gibi (veya Talisca gibi) ikinci bir santrforla oynuyorsanız, sol-sağ açıklarınızın savunma sorumluluğu olmalı. Atletico Madrid günlerinde Griezmann da ikinci santrfor rolünde oynuyordu, o yüzden de Simeone’nin sol-sağ açığı olmak demek, savunma yapmak demekti.

UYARI SİNYALİ

Dün ikinci yarıda Bifouma’nın Linnes’le sürekli bire bir kalması, Fatih Terim için bir uyarı sinyali. Eğer böyle 4-2-3-1 görünümlü bir 4-4-2 oynuyorsanız, top rakipteyken ikinci santrforunuz derine gelmeli. Solsağ açıklarınız, beklerinize yardım etmeli. Yoksa tek taraflı bir oyun olur bu.

GALATASARAY'I ZİRVEYE BAĞLAYAN FİKSTÜRÜ

Fikstür konusuna meraklı olanlar muhakkak biliyorlardır. Süper Lig’de fikstür, Premier Lig’den farklıdır. Takip esaslıdır. Takımlar (bazı istisnai durumların dışında) birbirleriyle sırayla oynarlar. Bu yıl da fikstürde Denizli-Konya-Kayseri-Kasımpaşa-Malatya ile peş peşe oynuyorsunuz. Sivasspor o süreçte her bir rakibini en az ikişer farkla yenip, beşte beş yapıp, liderliği ele geçirmişti.

FIRSATI İYİ KULLANDI

Beşiktaş, Malatya’ya kadar 4’te 4’le gelmişti. Başakşehir, Kayseri-Kasımpaşa-Malatya’ya 13 gol atıp zirveye tutunmuştu. Trabzon da Konya-Kayseri-Kasımpaşa’yı 13 gol atarak geçti. Galatasaray da bu fikstür fırsatını çok iyi değerlendirdi, ikinci devrede beşte beş yaptı ve şampiyonluk yarışına tutundu.

FAUL ROTASYONU

Muhakkak daha geniş bir yazıyla detaylandıracağım, ama bu müsabakada da bir benzeri görüldüğü için kısa da olsa değinmek istedim. Dün 20 ile 40 arası Malatya 8 faul yaparken, Galatasaray hiç faul yapmadı. 21’de hadebe, 27’de Robin, 28’de Walter, 29’da Robin, 34’te hafez, 35’te umut, 38 ve 39’da Gökhan... Peş peşe tam 8 faul... Maalesef bu bölümde hakem, bu faul rotasyonunu fark ederek sarı kart kullanmadı. Türk futbolunun yeni kanayan yaralarından biri bu maalesef: Faul rotasyonu.





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