Sezonun yetmediği beş adam

Ben de pandemi sonrası vites artıran, yılın son dakikasına kadar iştahla oynayan ve adeta sezonun yetersiz geldiği adamları derledim bugün. Bu isimleri gelecek sezon daha fazla konuşma ihtimalimiz yüksek tabii.

Michel Cuisance(Bayern Münih)

20 yaşındaki Fransız, Bundesliga’da Bayern formasıyla ilk kez tam devre oynama fırsatını pandemi sürecinde, 30 Mayıs’ta Düsseldorf’a karşı buldu. Onu Gladbach’taki heyecanlı günlerinden biliyoruz ama büyüdükçe olağanüstü bir özgüven gelmiş Cuisance’a. Bayern-Düsseldorf maçının 2. yarısında yaptığı bencil tercihlerle Lewandowski’yi de fena halde kızdırdı genç Fransız. Aslında “Z jenerasyonu”nun bu altyapısız özgüvenine çok alışığız ama Cuisance’ınki biraz farklı. Bence farklı bir yeteneği var. Topa dokunuşundan hissediyorsunuz, 20 yaşında gibi değil asla, Baggio’nun ruhunu üstüne giymiş gibi. Gelecek sezon adını çok duyacağız Cuisance’ın. Özellikle Lewandowski ve Müller gibilerle bir frekans yakalarsa, takımdaş olmayı öğrenirse önü çok çok açık.

Daniel Podence(Wolves)

Bugün yetenekli bir futbolcu için Avrupa’da transfer yapması en zor takımlarından biri sanırım Wolverhampton... Hem çok oturmuş bir kadroları var, orayı kırıp içeri sızmak zor. Oyunlarına da aşkla, tutkuyla, taparcasına bağlılar; rakip, skor fark etmeksizin aynı standartta oynuyorlar. Sizin gelip kendi yeteneklerinizi gösterme şansınız zayıf. Onlara uyacaksınız. O yüzden de Podence’in hele de Ocak’ta Wolves’a gelip oynaması hiç kolay iş değildi. 25 yaşındaki sol açık yavaş yavaş aldı dakikaları. Pandeminin ona da fırsat olduğunu kabul etmek lazım. Premier Lig’de ilk kez Temmuz’da ilk 11 şansı buldu. Önceki gün de eski takımı Olympiakos’a karşı çabukluğuyla aldı götürdü turu. Çabukluğu ve oyun zekasıyla gelecek sezonun muhtemel yıldızlarından. Portekiz Milli Takımı’na da girmesi bence an meselesi.

Kristoffer Askildsen(Sampdoria)

Daha 19 yaşında. 1,90 boyuyla dayanıklı bir orta saha oyuncusu olduğu için Norveç’ten İtalya’nın yolunu tuttu. Ancak pandemi arasından sonra forma şansı bulunca onda biraz daha fazlası olduğunu gösterdi. Sezonun son iki maçında, Milan ve Brescia’ya karşı maçların son bölümünde oyuna girdi. İnanılmaz iştahlı. Top da ayağına yakışıyor. West Ham’lı Soucek’e benzettim tarzını. Ona da bu sezon yetmedi, ancak Eylül’den itibaren onu da gerek Sampdoria, gerek Norveç formasıyla izleriz diye düşünüyorum ben.

Stefano Pioli(Milan)

Bence tüm Avrupa’da pandemi sürecinin bir numaralı yıldızı. Kulübü yeni sezon için Rangnick’le anlaşmış olmasına rağmen salgın sonrası ligde namağlup 12 maçlık muhteşem bir seri yaptı. Roma, Lazio ve Juventus’u fantastik oyunlarla yendi. Kupada 73 dakika 10 kişi oynadıkları maçta Juventus’a kaybetmedi. Zlatan’ı oyundan aldığı Bologna maçında da yüzde yüz haklıydı ama maalesef 15 yaş ortalamalı sosyal medyanın ve oraya oynamayı çok seven Ibrahimovic’in kurbanı oldu. Serie A’da 40 günde tam 12 maç oynuyorsunuz. 4-1 önde olduğunuz bir maçın 60’ıncı dakikasında 39 yaşındaki santrforunuzu daha ekonomik kullanma adına çıkarıyorsunuz. Dünyanın en doğal ve en akılcı şeyi. Ama Zlatan şovu seviyor, “Beni çıkarma, Calabria’yı filan al” demiş diye yayılıyor sosyal medyada. Oysa Pioli üç forvetini değiştiriyor o anda. Calabria ise sağ bek! Pioli, bileğinin hakkıyla geri aldığı işiyle gelecek sezonun en heyecan verici adamlarından bence

Riqui Puig(Barcelona)

1,69 boyunda bir çocuk. La Masia üretimi olduğu ve merkez orta saha oynadığı için doğal olarak Xavi-Iniesta baskısıyla geliyor yukarıya. Sezon başından beri İspanyol medyasının onu oynatması için Valverde’ye bir talebi vardı ama İspanyol koç direnmişti bu baskıya. Setien göreve gelir gelmez oynattı Puig’i. Önce sallandı, gerçekten de fiziksel olarak çok yeterli sayılmazdı. Ancak pandemi sonrası o da fiziksel ve mental olarak daha kuvvetli döndü. Son bir ayda 5 maçta ilk 11 oynadı, ligin veda maçında da iki asist yapıp “Bende Xavi nüvesi var” dedi. Herhalde İspanya’da yeni sezonu en fazla heyecanla bekleyen çocuk o.