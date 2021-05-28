Millilerin sekiz gün testi

Büyük bir turnuvaya gidiyoruz, grubumuzda FIFA sıralamasının 7’ncisi İtalya, 13’üncüsü İsviçre ve 17’ncisi Galler var. Yani kâğıt üzerinde hepsi bizden güçlü rakipler (Biz 29’uncuyuz).

Ancak turnuvaya hazırlık için karşılaştığımız 3 rakip: Azerbaycan (110’uncu), Gine (72’nci) ve Moldova (177’nci)! Elbette bütün hazırlık maçlarımızın devlerle olmasını beklemiyoruz ama bu üç rakibin de hiçbir yönü Euro 2020’deki üç rakibimize benzemiyor bence. Tabii belki bu üç maçın bize şöyle bir getirisi olabilir: Azerbaycan, Gine, Moldova ile tam 8 gün içinde oynuyoruz. Turnuvada da İtalya, Galler ve İsviçre ile 9 gün içinde karşılaşacağız. Geçtiğimiz Mart’ta Hollanda-Norveç-Letonya’yla çok kısa süre içinde oynayınca Letonya müsabakasını fiziksel olarak çıkaramamıştık. Belki bu 8 gün bizim için bir doğru rotasyon provası olabilir. Üç maçı 13 değil, 16-17 oyuncuyla oynamayı öğreniriz. Benim görebildiğim en olumlu pencere bu.

2002'DE OLDUĞU GİBİ...

Dün maça üçlü savunmayla başladık, golü yedikten sonra dörtlüye döndük. Enteresandır 2002 Dünya Kupası açılış maçında da Şenol Güneş böyle bir sürpriz yapmış, daha sonra dörtlüye dönmüştü. Euro 2020’deki ilk rakibimiz İtalya, zaman zaman 4-3-3, zaman zaman da 3-5-2 tercih edebiliyor. 2022 elemelerinde Kuzey İrlanda ve Bulgaristan’a karşı dörtlü, Litvanya’ya karşıysa üçlü savunmayla oynamışlar. Belli ki Şenol Hoca taktik repertuvarımızda bu diziliş de bulunsun istedi. Sıfır kilometre üç oyuncuyla, bol rotasyonla, doğal olarak dün inişli-çıkışlı bir performans sergiledik. Şüphesiz kazanımlarımız da var: Cengiz çok istekli. Dervişoğlu’nun skor yapması umut verici. Rıdvan’ı ve Akbunar’ı sol bekte denedik. Gine maçı bize daha fazla fikir verecek muhtemelen.