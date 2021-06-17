Maalesef turnuvanın en kötü takımıyız

Euro 2020 eleme sürecinin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Üstelik akan oyunda kalesinde gol görmeyen tek takımdık. Bu başarının temelinde istikrarlı savunma grubumuz var ama Şenol Güneş enteresan bir şekilde en az kurcalanması gereken bölgemizi kurcalamaya başlamıştı son aylarda.

ZİHNİ NET DEĞİLMİŞ

Malumunuz, üç hazırlık maçımızın ikisini zaten 30’u 26’ya düşürme operasyonu için heba ettik. Yalnızca son Moldova maçına ideal 11’imizle çıktık, onda da oyuncu değişikliklerimize dikkat ettiniz mi bilmiyorum: İlk 45 dakikada savunma tandemimiz Merih-Çağlar’dı. Sonra 22 dakika Kaan-Merih oynadı, maçın son çeyreğini de Ozan-Merih’le bitirdik. O gün bu değişikliklerin bir kafa karışıklığı olduğunu düşünmemiştim ama belli ki net değilmiş Şenol Hoca’nın zihni.

AYARLAR DEĞİŞTİ

İtalya maçında ideal savunma ikilimiz oynadı. Takım olarak çok kötüydük, Merih’in kendi kalesine attığı golde en son suçlu kişi Merih’ti bence. Galler maçına Kaan-Çağlar’la çıktık garip bir şekilde. Bu değişiklik aslında tek bir oyuncu değişikliğinden fazlası. Zira Çağlar, Merih’le oynadığında sağ; Kaan’la oynadığında sol stoper. Yani stoper ikiliniz değiştiğinde bütün defans ayarlarınız değişmiş oluyor. Dün 42’deki gole bakarsanız, sağ bek Zeki-sağ stoper Kaan, aralarından gelen Ramsey’nin farkında bile değiller. Sol stoper Çağlar da ofsaytı bozuyor. Yani komple bir paralize olma hali. Euro 2020 elemelerinde akan oyunda tek bir gol yemeyen Türkiye savunması neden ve nasıl bu hale geldi? Şenol Güneş biliyordur herhalde yanıtını.

BU NOKTA ACI VERİCİ

Turnuvada 24 takım sahne aldı, buraya herhangi bir iddiayla gelmeyen Makedonya ve Finlandiya da dahil hemen hemen tüm ekiplerin bir planı, bir stratejisi vardı. Biz 180 dakika sahada kaldık ve ortaya düşünsel bir hazırlık, bir akıl koyamadık bence.

İlk 11’imizin yedisi beş büyük lig oyuncusu. Sekizi seneye Avrupa kupalarında mücadele edecek. Uluslararası basın bizi turnuvanın sürpriz yapabilecek ekibi olarak gösteriyordu. 17 Haziran itibariyle ortaya koyduğumuz tablo, bulunduğumuz nokta gerçekten acı verici.

HAZIRLIK MAÇI SÜRECİ

Defalarca dile getirdim ama bedelini ödemeye devam ediyoruz. Kadroya 30 kişi çağırmak ve sonra bunu 26’ya düşürmek için iki hazırlık maçı harcamak lükstü. Turnuvayla hiçbir ilgisi olmayan rakip seçimi de öyle (Azerbaycan-Gine-Moldova).

BİR SOL BEK GARABETİ

Galler, turnuvadaki ilk maçında İsviçre’ye karşı ilk 45’te hiçbir varlık gösteremedi. Allen ve Ramsey’nin varlığını dahi fark etmedik. Kanat hücumcuları Bale ve James de beklenen akışkanlığı sağlayamadılar zira İsviçre’nin bekleri Rodriguez ve Mbabu hücum ettiler sürekli.

BAŞKA BİR GALLER

Dün bambaşka bir Galler vardı sahada. James de, Bale de kanatlardan sürekli tehdit yarattılar zira bizim beklerimiz karşılayıcı rolündeydiler sadece. Önlem aldırma odaklı değilseniz, önlem alırsınız otomatikman. İsviçre’nin bekleri Rodriguez ve Mbabu da ileri çıkma düşüncesinde olmasalardı, James-Bale’e önlem almak zorunda kalacaklardı muhtemelen. Aynen bizim gibi.

Tabii bizim beklerimizin hücum katkısının kısıtlılığı sadece mantaliteyle ilgili değil. Oyuncu seçimiyle de ilgili. Şenol Güneş 30 kişilik kadroya ikinci sol bek olarak Rıdvan’ı çağırdı. Sonra Azerbaycan maçında 50 dakika Halil Akbunar’ı sol bekte denedi! Sezon boyunca açık oynamış bir adamı sol bekte denemeyi nasıl açıklamalı, size bırakıyorum takdiri. O da yetmedi, 26’lık kadroya dahil ettiği Rıdvan’ı turnuvadaki iki maçta da 23 kişilik listeye yazmadı Şenol Hoca!

RIDVAN’I NEDEN ALDI?

O zaman akla şöyle bir soru geliyor: Turnuvada Rıdvan’ı yedek sol bek olarak dahi kullanmayacaksanız niye kadroya dahil ettiniz? Umut hücumcu bir sol bek olmadığına göre, ihtiyaç halinde kimi ofansif bek olarak kullanmayı düşünüyordunuz? Dün son 20 dakikada o alternatifin (devşirme) Mert Müldür olduğunu gördük ancak onu da hazırlık maçlarında bir dakika bile sol bek kullanmadık bu arada!

1996’DA BÖYLE ÇEKİNGEN DEĞİLDİK

Biz Euro’96 elemelerine 5. torbadan girerek turnuva bileti almıştık. Malta’yla, Faroe Adaları ile aynı torbadaydık yani. Yalnız o finallerde Euro 2020’de olduğu kadar çekingen değildik bence. Daha cüretkârdık. Anlam veremiyorum bu ruh haline.

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