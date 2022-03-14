Lig 18 takıma düşürülmeli ve karışık fikstüre geçilmeli

Beşiktaş’ı Devler Ligi sürecinde sakatlıklar mahvetti. Galatasaray da zor bir fikstür oynuyor şu an. Yeni sezondan tezi yok: Ligi iki hafta geriye kaydırmalıyız, temmuz sonunda başlatıp nisan sonunda bitirmeliyiz. Karışık fikstür modeline geçmeliyiz, iki Avrupa maçının arasında asla bir hafta içi lig fikstürü olmamalı.

Bu sezon 21-23 Eylül hafta içine lig maçı koymayı kim akıl ettiyse Türk futboluna ihanet etti. Bu derbinin de Avrupa Ligi son 16 maçları arasına konması doğru değildi. Bu aşamada Galatasaray da, Beşiktaş da olabilirdi. Bu ülkede çeyrek yüzyıldır fikstür gibi basit bir meselenin bile doğru yapılandırılamıyor olması çok acı.

Türk futbolunda çok kritik bir süreçten geçiyoruz gerçekten. Bir aydır yayın ihalesi konuşuyoruz. Ve birileri konuyu manipüle ediyor. Katarlılar lige 2,1 milyar TL değer biçmişler, teklif vermişler... Peki 2,2 milyar teklif veren var mı? Yok... 1 milyar veren var mı? O bile yok. Saran’la TRT’nin toplam teklifi 800 milyon TL civarında... Beş sene önce KDV dahil 590 milyon dolar olan ligin değeri şu anda 140 milyon dolar seviyesine gerilemiş. Esas tartışılması gereken konu bu değil mi? Beş yılda bu ligin değerini nasıl dörtte birine düşürmeyi başardınız? Mart ayında hakem klasmanı açıklamanın esas sebebi, ligin değerinin nasıl beş paralık edildiğini unutturmak mı?

GALiBiYETE GiDEN HER YOL MUBAH!

Bugün Süper Lig’in en büyük derbilerinden biri oynanacak. Ben çocukken bu maçlar birer futbol festivaliydi benim gözümde. Maç saatine kadar büyük bir heyecanla geçerdi o günümüz. Bugünün çocuklarına bakıyorum, tek istedikleri şey kazanmak... Üstelik haklı ya da haksız kazanmaları fark etmiyor; galibiyete giden her türlü yolu mubah görüyorlar. Bu ülkede kimse mutlak adalet istemiyor; kendilerine imtiyaz, başkalarına adalet istiyor en fazla!

KiMSE BiZiM GiBi GARiP SEBEPLERLE 20-21 TAKIMLI LiG OYNAMIYOR

Süper Lig’de bu sezon 20 takımlı oynandığı için 4 hafta içi fikstürü olması gerekiyordu. Onlardan birini 21-23 Eylül hafta içine koydular ve o da iki Avrupa maçının ortasına denk geldi. Malumunuz grupların ikinci hafta maçlarında Beşiktaş, Ajax deplasmanına 13 eksikle çıktı. Çünkü bu kritik süreçte bir de hafta içine lig maçı koyarak 3 İstanbul büyüğünü 22 günde 7 müsabaka oynamaya zorladık. Beşiktaş 11 Eylül’le 2 Ekim arasında Malatya, Dortmund, Antalya, Adana Demir, Altay, Ajax, Sivas’la oynadı. Galatasaray aynı takvimde Trabzon, Lazio, Alanya, Kayseri, Göztepe, Marsilya, Rize ile karşılaştı. “İngilizler, Almanlar da benzer fikstürü oynuyorlar” argümanı artık doğru bir söylem değil bence. Bizim esas rakiplerimiz arasında sayabileceğimiz İsviçre ve Hırvat Ligi 10, Danimarka, Avusturya ve İskoçya 12, Yunanistan 14, Çekya ve Sırbistan 16 takımlı. Kimse bizim gibi garip sebeplerle 2021 takımlı lig oynamıyor!

HAFTA iÇi FiKSTÜRÜNE iHTiYAÇ DUYMALALIYIZ

Süper Lig’i acilen 18 takımlı modele döndürmemiz gerek. Hatta mümkünse 16... Bir daha hafta içi fikstürüne ihtiyaç duymamalıyız, duyarsak da bunu iki Avrupa maçı arasına koymamalıyız. Artık Avrupa’daki her bir temsilcimiz en az üç ön eleme oynayacağına göre takvimimizi de 2-3 hafta öne kaydırmalı, ligi Temmuz sonu-Nisan sonu aralığında oynatmalıyız. Ülke futbolunda bir kırılma noktasındayız bence. Devrim şart.