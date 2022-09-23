Kırılma maçlarında sakin kalmamız gerek

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Brentford’dan 4 günlüğüne duran top hocası kiralayıp yüz kez çalıştıkları korner golünü bize attılar. Portekiz’e karşı yılın en kritik maçına üçlü savunmayla çıktık, Berkan’ı sol kanat bek kullandık. Sonra ne üçlü defans gördük bir daha, ne de Berkan’ı! Dün de orijinal stoperimiz olduğu halde Tolga Ciğerci’yi defansın göbeğinde kullandı Alman Hoca... Kuntz’la hiçbir kritik maçı kazanamadık. Dün de Lüksemburg’un elinden 87’de kurtarabildik 1 puanı. Neyse ki görevi layıkıyla tamamlıyoruz, buradan play-off biletiyle çıkıyoruz. Ancak Kuntz’un kırılma maçlarında daha sakin kararlar alması gerektiği de ortada.

DENİZ UNDAV NİYE YOK?

Önümüzde hem Euro 2024 elemeleri, hem de Uluslar Ligi play-offları var. Daha ciddi rakiplerle oynayacağız, daha geniş bir kadroya ihtiyaç duyacağız. Hâlâ Deniz Undav’la ilgili sosyal medyanın 20 liralık bot hesaplarının manipülasyonları dışında sağlıklı bir bilgi yok ortada: TFF, Premier Lig’deki tek Türk asıllı santrfor Deniz’i kadroya davet etti mi? Bir yanıt aldı mı? Stefan Kuntz veya Hamit Altıntop’un bu konuda bir açıklama yapma niyetleri var mı acaba?

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Bundan bir buçuk yıl önce Yusuf Demir ve Ercan Kara henüz hiçbir A milli takım forması giymemişken de böyle bir sessizlik vardı TFF’de. Şimdi de “Yusuf zaten Avusturya Ümit Milli Takımı’nı seçmişti” gibi gayrıciddi bir savunmayla konunun üstü örtülüyor. Ferdi Hollanda’nın, Salih Özcan da Almanya’nın ümit milli takımlarında oynamışlardı ama şu anda Türkiye için ter döküyorlar

DEMEK Kİ ÜMİT MİLLİ TAKIM SEÇİMİ, DÜNYANIN SON SEÇİMİ DEĞİL

A milli takım için oyuncuyla iletişim kurarsanız, hikayeleri değişebiliyor bu genç insanların. Bir Türk sporsever olarak buradan TFF yönetimine soruyorum: Bir buçuk yıl önce Yusuf Demir ve Ercan Kara’ya Türkiye A milli takımı daveti yapıldı mı? Bu yıl Deniz Undav’ı kadroya davet ettik mi? Ettiysek bu oyuncular ne yanıt verdiler? Umarım artık resmi bir açıklama duyabiliriz bu konularda.