Gelecek sezonun da kaderini etkileyecek final

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Trabzonspor ve Beşiktaş, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Bu Türkiye Kupası finalini öncekilerin çoğundan ayıran çok önemli bir detay var: Kupayı kazanan takım Avrupa Ligi play-off turuna gidecek. Uluslar arası futbol sezonunu 22 Ağustos’ta açacak. Lig çoktan başlamış olacak ve transferler de kısmen yetişecek play-off turuna.

KASIMPAŞA MAÇI KARTAL İÇİN FİNAL OLABİLİR

Ancak bugün Trabzonspor kaybederse, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turuna gidecek. Sezonu Temmuz sonunda açacak. Ve planlar çok değişecek haliyle. Bugün kaybeden Beşiktaş olursa siyahbeyazlıları Avrupa’ya gidememe riski bekliyor. Hafta sonu, ligin ilk yarısında yenildikleri Kasımpaşa’ya deplasmanda kaybetmeyip Konferans Ligi ikinci ön eleme turunu hedefleyecekler bu kez.

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BEŞİKTAŞ LİGDE DOĞRU YAPMADI

Ben Beşiktaş’ın sezonun sonuna doğru tek hedef kupa mottosuyla lige yüzde yüz konsantre olmamasını doğru bulmuyorum. Hatayspor maçıyla bu müsabaka arasında tam 5 gün vardı. 122 saat... Ligde bir maçı pazartesi oynadıktan sonra diğerini cumartesi oynamakla aynı süre. Rotasyona bence lüzum yoktu. Aksine hem kupa 11’iyle çıkıp prova yapmak, hem de kazanıp lig yolundan Avrupa’yı garantilemek daha iyi bir senaryo olurdu bence Beşiktaş için. Trabzonspor’sa ligde Başakşehir’e karşı as kadrosuyla oynayarak daha iyi bir tercih yaptı bence.