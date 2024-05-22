Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: 'Takım ve teknik heyet bu seneyi unutturmak istiyor'

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Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı ekibin Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yaptığı antrenmanı takip etti. Başkan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın kötü bir sezon geçirdiğini ancak teknik heyet ve futbolcuların kupayı alarak bu kötü sezonu unutturmak istediğini belirten Hasan Arat, “Her şeyden önce final karşılaşmasının her iki camia ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Centilmence bir karşılaşma geçmesini umuyorum. Tribünlerin dağılımı gayet olumlu yapıldı. Biz Mete kardeşimin çekmiş olduğu kuradan çok memnunuz. Taraftarımız hazırlandı, biletler tükendi. Bir şenlik havasında, Türkiye’ye barış getirecek güzel çerçevede bir final olmasını diliyoruz. Takımımız buna hazır. Sakatlıklar hemen hemen toparlandı. Beşiktaş Futbol Takımı ve teknik heyeti, kupayı alarak, bu seneyi unutturmak istiyor. Biz de bunu arzu ediyoruz. Ona göre konsantre vaziyette herkes yarına hazırlanıyor. İyi bir sezon geçirmedik. Taraftarlarımızı üzen bir sezon oldu. Yarın ki kupa Türkiye’nin ilk kupası olacak. Bu ilk kupayı Beşiktaş’ın kazanması, hepimizin ve tüm camiamızın isteği. Bu bir spordur. Spora spor gibi yaklaşmak lazım. Hakem atamaları da belli oldu. VAR’da yabancı bir hakem olacak. Bunu biz talep etmiştik. Bu talebimizi federasyon olumlu karşıladı. Yine hakem atamalarında hakemlerimizin çeşitli nedenlerle birçok konuda eleştirileri olabilir. Adama yapılmıştır. Hakemlerin aynı şekilde hakkaniyetli yöneteceklerine inanıyoruz. Bu şekilde buraya gelecek olan taraftarlarımızın, bu hakkaniyet çerçevesinde maçın yönetilmesi, maçın daha rahat geçmesine fırsat verecek. Her iki camia da hazır. Ben burada hem kendi sporcularımıza hem rakip takım sporcularına centilmence bir mücadele içerisinde olmaları ve tüm Türkiye ve yurt dışına olumlu mesaj vermeleri gerektiğine inanıyorum. Tabii ki buradaki en önemli unsur hakemler. Hakemlerin de tüm Türkiye’nin ve yurt dışının bu karşılaşmayı seyredeceğinden emin olarak ona göre yönetmeleri en önemli dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

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“CENTİLMENCE VE DOĞRU BİR YÖNETİM YAPILACAĞINA İNANIYORUM”

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TFF’den final karşılaşmasında yabancı VAR talepleri olduğunu ve bunun kabul gördüğünü belirten Arat, “Ben sayın başkan ve yöneticilerle görüştüm. Hakkaniyetli bir yönetim göstereceklerini söylediler. Ben buna inanıyorum. Aksi halde kendileri üzülürler. Türkiye’de artık herkes hakem hatalarından sıkılmış durumda. Beşiktaş’ın buna tahammülü yok. Ben centilmence ve doğru bir yönetim yapılacağına inanıyorum” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN DNA’SINDA KUPA KALDIRMAK VARDIR”

Beşiktaş’ın DNA’sında kupalar kazanmak olduğuna dikkat çeken Hasan Arat, “Bizim için son derece önemli. Bizim gece gündüz yaptığımız çalışmalar için çok önemli. Burada büyük fedakarlıklar yapılıyor. Bunu teknik heyet ve sporcularımızın da çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Ben başarılar diliyorum. Hepimiz mücadelenin sahada yapılacağını biliyoruz. Bunun tek çözümü var. Çıkıp, oynayacaksın ve kupayı alacaksın. Bahane üretmenin hiçbir manası yok. Sporda bahane olmaz. Beşiktaş finallerin takımıdır. Beşiktaş’ın DNA’sında kupa kaldırmak vardır. Kötü bir sezon geçirmiş olabiliriz ama Beşiktaş o kupayı kaldırmak için teknik heyet ve tüm sporcularıyla gerçekleştirecek kaliteye sahiptir. Bugün arada görünen fark Beşiktaş’ın farkı değildir. O açıdan baktığınızda kupa, çarşıya inecektir. İndiği taktirde de Beşiktaşlı çok mutlu olacaktır” şeklinde konuştu.

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“BEŞİKTAŞ’IN STADYUMUNUN FİNALLERDE ADININ YAZDIRILMASI CAMİAMIZ FEVKALADE ÖNEMLİDİR”

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Arat, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz geldiğimiz ilk günden beri, gelmeden de Beşiktaş’ın haklarını yedirmeyeceğimizi söyledik. Beşiktaş, dünyanın en güzel stadyumuna sahip. Avrupa Şampiyonası’nda stadımızın listeye alınmadığını biliyorduk. Biz de temaslarımızı sıklaştırdık. Bugün alınan karar, Beşiktaş için, Türkiye için, finallerin şehri İstanbul için gurur vesilesidir. Bu Türkiye’nin güzide kulübü Beşiktaş’ın stadyumunun finallerde adının yazdırılması camiamız fevkalade önemlidir. Bundan sonra da nelere doğru gideceğimizin önemli işaretidir. Verilen karardan dolayı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

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