Çifte müjde resmen açıklandı: 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak!

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UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa'nın iki önemli finalinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

UEFA İcra Kurulu, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı Tüpraş Stadyumu'nda oynanmasına karar kıldı. 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stadyumun da yine Tüpraş Stadyumu olarak kararlaştırıldığı açıklandı.