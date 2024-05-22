Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u ne bekliyor? | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı, 2024 / 2025 sezonun planlamaları da şimdiden yapılmaya başlandı.

Gözler 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek yıldız oyunculara çevrilirken, kontratı devam eden futbolcular da kulüplere zorluk çıkaracak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sıkıntıyı en fazla yaşayacak kulüplerin başını çekiyor. Galatasaray, sezonun son bölümünde iç transfer hamlelerini gerçekleştirirken; Fenerbahçe'de haziran ayındaki başkanlık seçimi birçok dengeyi değiştirecek.

GALATASARAY



Galatasaray'ı Haziran ayında iç transferde yoğun günler bekliyor... Durumu en fazla merak edilen oyuncuların başında kuşkusuz takımın kaptanı Fernando Muslera geliyordu. Uruguaylı efsane, geçtiğimiz ay sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haberin Devamı

Sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'la da nikah tazelendi.

37'LİK MERTENS'LE SÖZLEŞME İMZALANACAK MI?

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli futbolcu Dries Mertens ile birlikte, takıma devre arası katılan ancak sakatlığından dolayı sadece 54 dakika süre alabilen Serge Aurier'in de sözleşmesi 30 Haziran 2024'de sona erecek.

Bu oyunculardan Mertens ile yeni sözleşme imzalanması çok güçlü olasılık. Aurier'in durumu ise sezonun bitimiyle birlikte netlik kazanacak.

Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kiralık sözleşmesi ise haziran ayında sona eriyor.

Fenerbahçe



Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Son haftalarda formayı Edin Dzeko'dan alıp ilk 11'deki yerini sağlama alan Michy Batshuayi, sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında... Fenerbahçe'nin, Belçikalı golcünün sözleşmesindeki opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan sezonun büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşan Joshua King, dördüncü sezonunu geçiren Mert Hakan Yandaş ve sezon sonu futbolu bırakmayı düşünen Leonardo Bonucci'in de sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Haberin Devamı

MERT HAKAN'IN DURUMU SEÇİLECEK BAŞKANA BAĞLI

Bu oyunculardan Mert Hakan'ın geleceği ile ilgili karar, haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminin ardından verilecek. Mevcut yönetimin devam etmesi durumunda Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bonucci ile yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertlilerde Joshua King'in durumu yaz ayında netleşecek.

BEŞİKTAŞ



Tarihinin en çalkantılı günlerini geçiren Beşiktaş'ta ise liste bir hayli kabarık. Yaz ayında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan siyah beyazlılar, en büyük zorluğu kontratı devam eden oyuncularda yaşayacak.

Haberin Devamı

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Salih Uçan, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş gibi oyuncuların sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek. Bu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararı ise yeni teknik direktör verecek.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı sezon ortasından bu yana tartışma konusu olurken, iki oyuncunun da Süper Lig'de talipleri bulunuyor.

TRABZONSPOR



Trabzonspor'un mevcut kadrosunda ise sözleşmesi sona erecek tek futbolcu bulunuyor. Yaz transfer döneminde Arsenal'den transfer edilen Nicolas Pepe'nin kontratı sona eriyor.



Yaşadığı sakatlıklardan dolayı sezonunun büyük bölümünü kaçıran Fildişi Sahilli futbolcuyla sözleşme uzatılması beklenmiyor. Bu sezon bordo - mavili formayla 1144 dakika süre alan Pepe'nin sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla tamamlanacak.

Haberin Devamı