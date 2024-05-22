×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u ne bekliyor? | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporu ne bekliyor | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 13:00

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına sadece bir hafta kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sezonun bitimiyle birlikte birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kulüpler, en büyük zorluğu ise mevcut sözleşmeleri devam edecek oyuncular konusunda yaşayacak. Başkanlık seçimleriyle birlikte, yeni teknik direktörlerin tercihleri ise birçok futbolcunun kaderini belirleyecek.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı, 2024 / 2025 sezonun planlamaları da şimdiden yapılmaya başlandı.

Gözler 4 büyüklerde sözleşmesi bitecek yıldız oyunculara çevrilirken, kontratı devam eden futbolcular da kulüplere zorluk çıkaracak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu sıkıntıyı en fazla yaşayacak kulüplerin başını çekiyor. Galatasaray, sezonun son bölümünde iç transfer hamlelerini gerçekleştirirken; Fenerbahçe'de haziran ayındaki başkanlık seçimi birçok dengeyi değiştirecek.  

GALATASARAY

Galatasaray'ı Haziran ayında iç transferde yoğun günler bekliyor... Durumu en fazla merak edilen oyuncuların başında kuşkusuz takımın kaptanı Fernando Muslera geliyordu. Uruguaylı efsane, geçtiğimiz ay sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haberin Devamı

Sözleşmesi sona erecek olan Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'la da nikah tazelendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporu ne bekliyor | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

37'LİK MERTENS'LE SÖZLEŞME İMZALANACAK MI? 

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli futbolcu Dries Mertens ile birlikte, takıma devre arası katılan ancak sakatlığından dolayı sadece 54 dakika süre alabilen Serge Aurier'in de sözleşmesi 30 Haziran 2024'de sona erecek.

Bu oyunculardan Mertens ile yeni sözleşme imzalanması çok güçlü olasılık. Aurier'in durumu ise sezonun bitimiyle birlikte netlik kazanacak.

Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kiralık sözleşmesi ise haziran ayında sona eriyor.

Gözden KaçmasınArda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messiyi geride bıraktı Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğduArda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı! Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğduHaberi Görüntüle

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Son haftalarda formayı Edin Dzeko'dan alıp ilk 11'deki yerini sağlama alan Michy Batshuayi, sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında... Fenerbahçe'nin, Belçikalı golcünün sözleşmesindeki opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan sezonun büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşan Joshua King, dördüncü sezonunu geçiren Mert Hakan Yandaş ve sezon sonu futbolu bırakmayı düşünen Leonardo Bonucci'in de sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporu ne bekliyor | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

MERT HAKAN'IN DURUMU SEÇİLECEK BAŞKANA BAĞLI

Bu oyunculardan Mert Hakan'ın geleceği ile ilgili karar, haziran ayında yapılacak başkanlık seçiminin ardından verilecek. Mevcut yönetimin devam etmesi durumunda Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bonucci ile yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertlilerde Joshua King'in durumu yaz ayında netleşecek.

BEŞİKTAŞ

Tarihinin en çalkantılı günlerini geçiren Beşiktaş'ta ise liste bir hayli kabarık. Yaz ayında büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan siyah beyazlılar, en büyük zorluğu kontratı devam eden oyuncularda yaşayacak.  

Haberin Devamı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporu ne bekliyor | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

GÖZLER YENİ TEKNİK DİREKTÖRDE

Salih Uçan, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve Umut Meraş gibi oyuncuların sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek. Bu oyuncuların geleceğiyle ilgili kararı ise yeni teknik direktör verecek. 

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı sezon ortasından bu yana tartışma konusu olurken, iki oyuncunun da Süper Lig'de talipleri bulunuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporu ne bekliyor | Sözleşmesi bitenler, ayrılacaklar | Başkanlık seçimi | Yeni teknik direktör

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda ise sözleşmesi sona erecek tek futbolcu bulunuyor. Yaz transfer döneminde Arsenal'den transfer edilen Nicolas Pepe'nin kontratı sona eriyor.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı sezonunun büyük bölümünü kaçıran Fildişi Sahilli futbolcuyla sözleşme uzatılması beklenmiyor. Bu sezon bordo - mavili formayla 1144 dakika süre alan Pepe'nin sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla tamamlanacak.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!