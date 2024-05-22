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Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı! Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğdu

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messiyi geride bıraktı Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya LaLiga'daki son maçlarında üst üste attığı goller ve oyunuyla göz doldurdu. Talihsiz sakatlık sürecini atlatan ve Carlo Angelotti'den formayı alan Arda Güler, aldığı şansları çok iyi değerlendirirken Real Madrid ve Barcelona'nın efsane isimlerini geride bıraktı. Hem Carlo'nun hem futbolseverlerin takdirini alan Arda Güler için Şampiyonlar Ligi finali öncesi büyük fırsat doğarken İspanyol basınından Atletico Madrid iddiası geldi.

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Milli yıldızımız Arda Güler, LaLiga'daki son maçlarında üst üste kaydettiği gollerle hem Real Madrid taraftarların hem de Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

LaLiga'nın 37. haftasında oynanan ve 4-4 biten Villarreal - Real Madrid maçında iki gol atan milli oyuncu Arda Güler, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle birçok dünya yıldızını geride bıraktı.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

LaLiga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler; 6 gole 436 dakikada ulaşan Ronaldo, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü olan ve 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NDE...

Arda sakatlığını tamamen atlattıktan sonra bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirirken Şampiyonlar Ligi finali için de büyük fırsat yakaladı.

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ARDA GÜLER'E BÜYÜK FIRSAT DOĞDU

Tchouameni, Bayern Münih'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sakatlanırken Fransız orta sahanın final maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ancak Borussia Dortmund maçını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.

Arda Güler'in kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken Aurélien Tchouameni'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de forma giyme şansı da oluştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti son açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler, Brahim Diaz ve Joselu'ya güveniyorum." ifadelerini kullanırken final maçı için büyük fırsat doğdu. 

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Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messiyi geride bıraktı Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğdu

ATLETICO'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

İspanyol medyası Arda Güler'in geçen sezon Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid'in kapısından döndüğünü yazdı.

Cadena SER'in haberine göre; Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi.

Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli vardı.

Atletico Madrid yöneticisi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi. Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi.

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Kış transfer döneminin kapanmasının ardından Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messiyi geride bıraktı Milli yıldıza Şampiyonlar Ligi finali öncesi fırsat doğdu

MESUT ÖZİL, ARDA GÜLER'DEN ÖVGÜYLE SÖZ ETMİŞTİ

AS'ta yer alan haberde Mesut Özil'in 2 yıl önce Arda Güler'in yeteneklerini anlattığına değinildi. 2021-2022 sezonunda Alanya deplasmanında hem gol atan hem de asist yapan Arda Güler için Mesut Özil deplasman dönüşü övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

ÖZİL'İN O SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Takımı taşıyan uçakta açıklamalarda bulunan Mesut Özil, "Kalite, süper bir gol ve süper bir asist. İnşallah devamı gelir böyle. Goller, asistler... Dünya starı olacak." ifadelerini kullanmıştı. Özil'in bu ifadeleri İspanyol basınında tekrar gündeme taşındı ve büyük ilgi çekti.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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