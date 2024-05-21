Efsane isim Toni Kroos, futbolu bırakıyor! Kararını resmen duyurdu...

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İspanya La Liga'nın şampiyonu Real Madrid'in ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Toni Kroos, geleceğiyle ilgili kararını duyurdu.

Yıldız futbolcu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'ün ardından aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda veda mektubu yayımlayan Kroos, "17 Temmuz 2014, Real Madrid'deki transfer duyurumun yapıldığı ve hayatımın değiştiği o gün. Futbolcu olarak ama dahası insan olarak. Dünyanın en büyük kulübüyle yeni bir döneme başlamıştım. Geçen 10 yılın ardından, bu dönem sona eriyor. Bu inanılmaz başarılı dönemi asla unutmayacağım. Tüm kalbiyle beni kucaklayan ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Özellikle de size sevgili Madridista'lar. Bu karar aynı zamanda EURO 2024 sonrasında benim futbolu bırakacağım anlamına geliyor. Her zaman söyledim, Real Madrid benim son kulübüm olacak. Mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi performansımın en yüksek olduğu dönemde sona erdirmekti. Şu andan itibaren tek hedef var, 15. Şampiyonlar Ligi. Hala Madrid y Nada Mas!" ifadelerini kullandı.

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Profesyonel kariyerinde 729 maça çıkan Kroos, 66 gol - 165 asistlik bir performans sergiledi. Kariyeri boyunca 33 kupa kazanan Alman futbolcu; 1 Dünya Kupası, 5 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Bundesliga, 4 La Liga, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Almanya Kupası, 1 İspanya Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası sevinci yaşadı.