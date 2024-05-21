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Villarreal - Real Madrid maçındaki görüntüler servis edildi! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler hayranlığı kameralara böyle yansıdı...

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#Arda Güler#REAL Madrid#Carlo Ancelotti
Villarreal - Real Madrid maçındaki görüntüler servis edildi Carlo Ancelottinin Arda Güler hayranlığı kameralara böyle yansıdı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 12:14

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği sıkıntılı günleri atlatarak gerçek performansını ortaya koymaya başladı. Son olarak Villarreal ağlarını 2 kez sarsan milli futbolcunun teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin reaksiyonu ise gündem oldu. İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, hazırlık kampında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatmasının ardından kadroda yer alan ancak süre bulmakta zorlanan Güler, takımının şampiyonluğu garantilemesiyle birlikte bulduğu forma şansını iyi değerlendirdi.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından son haftalarda şans verilen yıldız futbolcu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Son olarak Real Madrid'in Villarreal deplasmanında oynadığı maçta 90 dakika süre alan Güler, 14 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle müsabakaya damgasını vuran isimlerden oldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

4-4'lük beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'in gollerine verdiği reaksiyonlar servis edildi.

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Arda'nın ilk golünden sonra öğrencisini alkışladığı görülen Ancelotti'nin ikinci kez ağları sarsmasının ardından Arda'ya gülümsediği ve baş parmağını kaldırarak tebrik ettiği görüldü.

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ANCELOTTI: 'ÖZEL ŞEYLER GÖSTERDİ'

Maçın ardından milli yıldızı öven İtalyan çalıştırıcı, "Arda bugün hücumda özel şeyler gösterdi. Kaleye yakın olduğunda daha efektif oynuyor. Az şut sayısıyla çok gol attı. Özel bir yetenek." dedi.

ARDA GÜLER: "ANCELOTTI SÜREKLİ BENİMLE KONUŞTU"

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Arda Güler ise süre bulamadığı zamanlarda Ancelotti'nin kendisine karşı tavrını, "Benimle sürekli iletişim halindeydi. Çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bana çok yardımcı oldu. Şükürler olsun ki süre bulup gol atmayı başarıyorum." sözleriyle anlattı.

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MBAPPE'DEN ÖVGÜLER

İspanyol gazetesi Defensa Central'in haberine göre Villarreal karşılaşmasını izleyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni kendine hayran bıraktı..."

XAVI'NİN ARDA GÜLER ÜZÜNTÜSÜ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Arda Güler'in bir kez daha ağları sarsmasının yanı sıra artan performansı hakkında, "Bu çocuk bir dahi, bizden kaçması çok yazık... böyle" yorumunu yaptı.

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BU SEZON ARDA GÜLER

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol deviyle en az süre alıp en çok atan futbolcu olarak öne çıktı. Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 6 gol kaydederek 70,7 dakikada bir gol bulmayı başardı. Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

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#Arda Güler#REAL Madrid#Carlo Ancelotti

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