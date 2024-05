Emre Uzun: "Arda Güler ile hayal kuruyorduk, Alex de Souza'yı duyunca çok heyecanlandım"

Haberin Devamı

Futbola Osmanlıspor altyapısında başlayan ve daha sonra Antalyaspor’a transfer olan Emre Uzun, klas sol ayağı ve orta sahadaki başarılı oyunuyla dönemin teknik direktörü Nuri Şahin’in dikkatini çekti. Genç yaşta A takım antrenmanlarına çıkan ve daha sonra Süper Lig maçlarında süre almaya başlayan yetenekli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın son dönemde dikkat çektiği isimlerden biriydi. Bu sezon toplam 11 maçta oynayan, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlayan Uzun, U19 Milli Takımı’nda da adından söz ettirdi. Bu sezonki performansını değerlendiren 18 yaşındaki futbolcu, yeni sezondaki hedefleri ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

ANTALYASPOR’UN 18 YAŞINDAKİ YETENEĞİ EMRE UZUN’UN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“NURİ ŞAHİN, A TAKIMA ÇIKMA SÜRECİMDE BANA HEP DESTEK OLDU”

Nisan 2022’de henüz 17 yaşındayken Antalyaspor ile 3+2 yıllık sözleşmeye imza atan Emre Uzun, A takıma geçiş süreciyle ilgili konuşarak, “Nuri Şahin, A takıma çıkma sürecimde bana hep destek oldu. Özgüvenimin yükselmesi için beraber çok çalıştık. Sözleşme imzalamadan önce beni A takıma sürekli olarak antrenmanlara çağırıyordu. İmza attıktan sonra zaten o sezon bitimine kadar antrenmanlarda hep kalıcı oldum. Kamp sürecinden sonra da A takımda hep kalıcı olmaya devam ettim. A takımla ilk antrenmana çıktığımda çok heyecanlıydım. O zamanlar antrenmanda Fernando ve Luiz Adriano gibi isimler de vardı. Bu önemli isimlerle antrenman yapmak çok gurur vericiydi. Bu oyuncular benimle sürekli olarak konuşarak bana yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ayrıca yeteneğime inanmamı ve potansiyelimi göstermemi söylüyorlardı. Çok güzel duygulardı. Nuri Şahin’le çalışmak benim için çok güzeldi” dedi.

“NURİ ŞAHİN, HEM TAKTİK HEM DE ANALİZ OLARAK BANA ÇOK İYİ ŞEYLER KATTI”

Antalyaspor’da ilk çalıştığı teknik direktör olan Nuri Şahin’in performansına olan etkisine ve Borussia Dortmund’a transferine değinen genç yetenek, “Nuri Şahin’in taktiksel olarak bilgisi çok yüksek. Sürekli olarak analizler yapan bir teknik direktör. Bu durum bana hem taktik hem de analiz olarak çok iyi şeyler kattı. Futbolcularla iletişimi de çok iyiydi. Herkesle bağ kuran bir insandı. Benimle de özel olarak ilgileniyordu. İyi olmam için sürekli beraber çalışıyorduk. Benden sürekli olarak dripling yapmamı isterdi. Gole yakın bir oyuncu olduğum için gol vuruşlarımı da geliştirmem gerektiğini söylerdi. Borussia Dortmund, Nuri Şahin’in hayali olan bir kulüptü. Çocukluğundan beri orada oynamıştı. Hayali olan bir takıma gitti. Orada da başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“SERGEN YALÇIN’IN BÜYÜK TAKIMLARDA YİNE KUPALAR KAZANACAĞINA İNANIYORUM”

Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’a transfer olmasıyla yerine gelen teknik direktör Sergen Yalçın’la çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emre Uzun, “Sergen Hoca’nın bir gün yine büyük bir takıma giderek kupalar kazanacağına inanıyorum. Sergen Yalçın, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kupalar kazanmış ve başarılı olmuş bir isim. Onunla çalışmak bana özgüven verdi. Onunla çalıştığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Sergen Hoca, takıma ilk geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Geldikten sonra da zaten sürekli olarak iletişim halindeydik. Sergen Hoca’yla çok güzel vakitlerimiz geçti. O da sürekli olarak yeteneğimi sahaya yansıtmam gerektiğini söylüyor. Bunun için sürekli çalışıyor, analizler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH ALEX DE SOUZA İLE DE GÜZEL ADIMLAR ATARIM”

Antalyaspor’un yeni sezonda teknik direktörlük için anlaştığı Brezilyalı efsane Alex de Souza ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 18 yaşındaki orta saha, “Alex de Souza’nın ismini duyunca ben de çok heyecanlandım. O da ülkemizde Fenerbahçe ile bayağı başarılı bir süreç geçirdi. İnşallah teknik direktör olarak da başarılı bir süreç geçirir. Alex de Souza ile de güzel adımlar atarım. Geçmişte onun yaptıklarını nasıl yapabilirim diye ona birçok soru sormak istiyorum. Ayrıca onun gibi nasıl başarılı olabilirim diye de sorular sormak istiyorum” dedi.

“SERGEN YALÇIN, MESUT ÖZİL VE KEVİN DE BRUYNE’Yİ ÖRNEK ALIYORUM”

Bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan 18 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şöyle devam etti: “Bu sezon ilk sezonum olduğu için benim için başlangıç sezonuydu. Gelecek sezon daha fazla çalışıp, daha iyi performanslara ulaşacağım. Ben gol atmayı daha çok seviyorum. Dripling, şut ve fiziksel olmak üzere her özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda psikolojik olarak da kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Sergen Yalçın ve Mesut Özil’i örnek alıyorum. Avrupa’dan ise Kevin De Bruyne gibi çok önemli isimleri de örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Maçtan ve antrenmanlardan önce sürekli olarak bu oyuncuların videolarını izliyorum. Sol ayaklı bir futbolcuyum ama sağ ayağımı da geliştirmeye çalışıyorum. Ayrıca sol ayağımı gelebilecek en üst seviyeye getirmeye çalışıyorum. Ülkemizde sol ayaklı oyuncu potansiyeli az. Bence bu ekstra bir yetenek de getiriyor.”

“GALATASARAY MAÇINDA KORNER KULLANIRKEN ÇOK HEYECANLANMIŞTIM”

Şubat ayında Galatasaray ile oynadıkları maçtan bahseden genç yetenek, zorlu deplasmanda yaşadığı duyguları anlatarak, “Galatasaray maçında çok güzel bir atmosfer vardı ve 17 dakika süre almıştım. Bana o süreyi veren Sergen Hocama da çok teşekkür ederim. O an çok heyecanlıydım çünkü birkaç yıl önce televizyondan izlediğim oyunculara karşı oynamıştım. Benim için gurur vericiydi. Sergen Hoca takıma geldiği günden beri her maçta oyuna girmeyi bekliyordum. Onunla sürekli olarak konuşuyorduk. Benim oynamam için çalışmalar yapıyorduk. O yüzden kendimi her zaman hazır tutuyordum. Galatasaray maçında korner kullanmak için topun başına geçtiğimde çok değişik bir atmosfer vardı ve heyecanlanmıştım. Sahada Dries Mertens gibi sevdiğim ve saygı duyduğum futbolcular vardı. Aklıma daha önce izlediğim o futbolcular gelmişti” dedi.

“YENİ SEZONDA AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İSTİYORUZ”

37 maçta 48 puan toplayan ve Süper Lig’de 10.sırada yer alan takımının durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı orta saha, “Her takım gibi başarılı olmak ve Süper Lig’de daha üst sıralarda yer almak istiyoruz. Bunun için takım olarak çok çalışıyoruz. Bu sene istediğimiz başarıyı çok fazla yakalayamadık ama gelecek sezon için daha fazla çalışıp etkileyici performans sergilemek istiyoruz. Antalyaspor olarak yeni sezonda üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımda güzel ve aile ortamının olduğu heyecanı yüksek bir atmosfer var” diyerek gelecek sezonki hedeflerini de açıkladı.

“BİR GÜN BARCELONA’DA OYNAMAK İSTİYORUM”

İleride Avrupa’da oynamak istediği liglerden bahseden Emre Uzun, La Liga hayali olduğunu söyleyerek, “İspanya ve Almanya Liglerini çok fazla izliyorum. Zaten hayallerimden birisi de o liglerde forma giymek. Çocukluğumdan beri oynamak istediğim takım olarak Barcelona vardı” dedi.

“ANKARA’DAKİ GÜNLERİMİZDE ARDA İLE LA LİGA HAYALLERİMİZDEN BAHSEDERDİK”

Sezon başında Avrupa’ya transfer olan Arda Güler, Bertuğ Yıldırım ve Yunus Emre Konak’ın başarısına da değinen 18 yaşındaki yetenek, şöyle devam etti: “Hepsi de hayalleri ve hedefleri olduğu için o seviyelere doğru gidiyorlar. Başarılı olup, ülkemizi gururlandırıyorlar. Biz de gururla onları seyrediyoruz. İnşallah daha çok genç oyuncularımız Avrupa’da bizleri gururlandırır. Arda Güler, ben Osmanlıspor altyapısında oynadığım zamanlarda Gençlerbirliği’nde oynuyordu. Maçlarda birbirimize rakip oluyorduk. Daha sonra o Fenerbahçe’ye transfer oldu. O günden beri hala görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşız. Hemen hemen her maçtan sonra konuşuyoruz. Çok güzel bir iletişimimiz var. Real Madrid’e gittiğinde çok mutluydu. Arda gibi yeteneğine güvenen ve çalışan herkes Avrupa’ya giderek başarılı olabilir. Ankara’da altyapılarda oynarken birlikte sahaya gidip frikik ve ayak tenisi çalışıyorduk. Arda ile çok güzel anılarımız var. Arda ile beraber La Liga hedefimizden bahsediyorduk. O günlerde Real Madrid-Barcelona hayalleri kuruyorduk. O, hayalini gerçekleştirdi. İnşallah ben de en kısa sürede hayalimi gerçekleştireceğim. İnşallah bu sefer Arda ile La Liga’da rakip olacağız.”

“BİR GÜN AVRUPA ŞAMPİYONASI VE DÜNYA KUPASI GİBİ BİRÇOK ÖNEMLİ ORGANİZASYONDA YER ALMAK İSTİYORUM”

U19 Milli Takımıyla şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 2 gollük performans sergileyen Emre Uzun, Avrupa Şampiyonası ve A Milli Takım hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “U19 Milli Takımı’ndaki ilk hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanarak kupayı ülkemize getirmektir. Danimarka, Fransa ve İspanya’nın olduğu çok güzel bir grupta mücadele edeceğiz. Soykan Başar Hocamızla beraber çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Gruplardan başarıyla çıkarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bir gün A Milli Takım formasını da giymek istiyorum. EURO 2028 ve Dünya Kupası başta olmak üzere birçok önemli organizasyonda yer almak istiyorum. Ondan sonra da her zaman ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atmak istiyorum. A Milli Takım’da Arda Güler, Can Yılmaz Uzun, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi oyuncularımızın olduğu çok genç bir kadromuz var. Ayrıca çok yetenekli ve iyi bir ekibimiz var. Vincenzo Montella gibi tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahibiz. EURO 2024’de başarılı olacağımıza inanıyorum.”