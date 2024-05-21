Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası övgüler İsmail Kartal'a: Kendisini küçültmeye çalışanlara ders verdi

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde derbiyi yorumladı.

1- Mert Hakan’a yönelik çok fazla eleştiri var. Bir futbolcunun böyle bir maçta bu kadar çok öne çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: O SORUYA BiR CEVABIN VAR MI?

Mert Hakan kendine şunu sormalı: Neden ben? Hani insanların ona bilinçli saldırdığından, onu sevmediğinden bahsediyor ya. Öyleyse neden seni sevmiyorlar Mert? Neden Ferdi’ye ya da İsmail’e veya Djiku’ya değil de sana yöneliyor bu tepki? Hani öyle Hagi gibi, Alex gibi ekstrem bir saha içi katkın da yok. Sevgili Mert Hakan, eğer bunun yanıtını kendine verebilirsen, meselenin de özünü kavramış olursun bence. Ya da şöyle bir referansla özetleyebilirim konuyu: Mert çocukken, TV başında derbileri izlerken Melo’dan ya da Emre’den hangi sebeple hazzetmiyorsa, işte ondan da o sebeple hazzetmeyenler var. Oysa Ergün’e, Alex’e taraflı tarafsız herkes saygı duyuyor değil mi?

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GÜNTEKiN ONAY: HIRSINI MAÇTA GÖSTERMELi

Mert Hakan hırslı bir futbolcu. Ancak bu hırsını sahada değil, daha çok saha dışında ortaya koyuyor. Profesyonel bir futbolcu, futboluyla gündeme gelmeli. Alkışlanmalı veya eleştirilmeli. Mert Hakan’ın bu Fenerbahçe’deki 4. sezonu. Bu 4 sezonda 100’den fazla maç oynamış ama ligde sadece 6 gol atmış. Kendisinden beklenen; futbolunu oynaması, sürekli açıklamalarıyla ve yaptıklarıyla gündeme gelmesi değil.

MEHMET ARSLAN: TAHRiK OLMAK iÇiN BAHANE ARIYORLAR

Mert Hakan Yandaş ne yazık ki, oyunundan daha çok davranışları ile öne çıkıyor. Rakiplerin nefret objesi haline geldi. Ama bu maçta benim TV’den izlediğim kadarıyla armasını öpmek dışında bir eylemi olmadı. Arma öpmek de, rakibinize karşı yapılmışsa bile bir saygısızlık değil. Kusura bakmayın ama Türkiye’de seyirci tahrik olmak için bahane arıyor. Sevindi tahrik, armasını öptü tahrik. Ama o seyirci dakikalarca küfür etme hakkını kendinde görüyor. Kalabalık olmak haklı olmak anlamına gelmiyor. Biraz saygı lütfen. Hem rakibe hem de kendimize.

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FIRAT AYDINUS: MERT HAKAN TEK DEĞiL

Aslolan ve ifa etmesi gereken futbolun dışında farklı süreçlerin içinde roller alması, açıkçası Mert Hakan Yandaş’ı hem odak noktası hem de hedef haline getiriyor. Tabii ligimizde bu tavırları sergileyen bir tek Mert Hakan Yandaş yok. Diğer takımlarda benzer özelliklere sahip başka futbolcular da mevcut. Ama burada önemli husus bu tip davranışlar sergileyen futbolculara kendi camialarının sahip çıkıp, destek vermesi. Böyle olduğu sürece de bu oyuncu profilleri bu rolleri her daim üstlenmek isteyecektir doğal olarak.

2- Fenerbahçe, deplasmanda 70 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Galatasaray’ı yenmeyi başardı. Nasıl buldunuz derbideki oyunu?

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MEHMET ARSLAN: ALi KOÇ’U FAVORi YAPTI

Fenerbahçe saygı duyulacak mükemmel bir mücadele verdi. Üstelik hakemin çok yanlış kararı ile 10 kişi kalmasına rağmen rakibine pozisyon bile vermedi. Okan Buruk’u (ki bana göre de çok başarılı) överek üstü kapalı kendisini küçültmeye çalışanlara da ders verdi İsmail Hoca. İrfan Can Kahveci gibi formda bir oyuncunun eksikliğini 10 kişiyken bile hissetmediler. Şampiyonluk kutlamaları için hazırlanan Galatasaray’ın tüm planları ancak bu kadar mükemmel bozulabilirdi. Dahası, maç sonrası bana göre bir ‘Ali Koç rönesansı’ yaşandı. Bu sonuç ve maç sonrası yaşananlar onu 3. dönemi için Aziz Yıldırım karşısında favori duruma getirdi.

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UĞUR MELEKE: SAHADA 2 FRED VARDI SANKi

Fenerbahçe 70 dakikayı eksik oynadı diyoruz ama sahada inanılmaz bir adam vardı. Djiku atılınca Fred, ikinci Fred’i soktu sanki oyuna! Takımını hiçbir bölgede eksik bırakmadı. Hatta 64’te Mert Hakan çıkıp King girdiğinde Fred vitesi biraz daha artırdı. Ligin belki de en iyi orta sahasına karşı Fred’in mücadelesi, bu galibiyetin anahtarıydı. Şu anda bir takımın 99, diğerinin 96 puanı var. İkisi de kulüp rekoru. İkisi de önceki 65 sezonun tamamında bu puanla şampiyon olabilirlerdi. Ancak bu sezon bir takıma o rekor puan şampiyonluk için yetmeyecek. Bu tarihi sezonun da cilvesi bu.

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GÜNTEKiN ONAY: G.SARAY’IN BAĞLANTILARINI KESTi

Fenerbahçe, gerek psikolojik gerekse taktiksel olarak maça çok iyi hazırlanmış. Torreira ve Kerem Demirbay’a şiddetli baskı yapıp, orta alanın hücumla bağlantısını tamamen kestiler ve Galatasaray buna çare bulamadı. İcardi’nin durgun görüntüsü, Ziyech’in savunmaya yardım etmemesi, Mertens’in baskıda boğulması Galatasaray’ın tüm bağlantılarını koparttı ve ev sahibi hem top ayağında iken hem de rakipte iken ortaya futbol adına bir şey koyamadı.

FIRAT AYDINUS: 10 KiŞiYLE ANCAK BÖYLE OYNANIR

Uzatmalarla birlikte 80 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe, G.Saray gibi bir takımın sahasında bir kişi eksik olarak nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadı. Kalesinde pozisyon vermeden galibiyete ulaştı. Özellikle Fred, Osayi ve Ferdi’nin performansları Fenerbahçe’yi diri tutan en etkenlerdi. Mental olarak çok iyi hazırlanmışlar. Konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmediler.

3- Galatasaray kendi sahasında beraberliğin dahi yettiği derbiyi kaybetti. Sarı kırmızılılar hangi departmanlarda yetersiz kaldı?

FIRAT AYDINUS: iLK KEZ BÖYLE DURGUNDU

6 puanlık farkın üstüne belki Fenerbahçe’nin çok erken 10 kişi kalmasıyla oluşan “Nasıl olsa kazanırız’ havasından mıdır bilinmez, Galatasaray kendi sahasında ilk kez bu kadar durgundu. Sezonun genelindeki başarının mimarı olan bazı futbolcular hatta Okan Buruk bile tutuktu. Fenerbahçe’nin gerek oyun gerekse skor üstünlüğünü elde ettiği anlarda ne Buruk ne de oyuncular reaksiyon verebildi.

GÜNTEKiN ONAY: TORREiRA TEK BAŞINA KALDI

Galatasaray’ın 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Fenerbahçe’ye karşı bir tek isabetli şut dahi atamaması, akan oyunda bir tane bile pozisyon üretememesi, hem de iç sahada bu performansı ortaya koyması şaşırtıcı. Orta alanda sanki Torreira tek başına kaldı. Galatasaray kopuk ve organize değildi. Fenerbahçe ise tek bir blok halinde, sahanın her bölgesinde çok iyi mücadele etti ve yardımlaştı. Özellikle İcardi’nin topla buluşmak için dahi hareketsiz kalması Fenerbahçe stoperlerinin de işini kolaylaştırdı.

MEHMET ARSLAN: G.SARAY SAKiNLiĞiNi KAYBETTi

Mert Hakan Yandaş maçtan önce tüm konsantrasyonunu ve sakinliğini bozdu Galatasaray’ın. Yeri gelmişken şunu da belirteyim, hiç kimsenin rakip oyuncu formasındaki amblemi öptü diye tahrik olmaya hakkı yok. Oraya tahrik olmaya değil takımınızı desteklemeye geliyorsunuz. “Tahrik etti” bahanesinin arkasına kimse saklanmasın. Dolayısıyla sakin kalması gereken Galatasaray o andan itibaren kontrolü kaybetti. Oysa asıl stres rakibindeydi. İkinci nokta Galatasaray kötü oynadı değil, Fenerbahçe rakibini oynatmadı. Sezar’ın hakkı Sezar’a.

UĞUR MELEKE: BERABERLiĞE OYNAYAMIYOR

Galatasaray’ın bu sezon kafasının bir köşesinde beraberlik olan üç maçta da kötü oynadığını görüyoruz: Şampiyonlar Ligi son grup maçında Kopenhag’a karşı çok etkisizlerdi. Avrupa Ligi’nde Prag rövanşına beraberlik için çıktılar, başarısız oldular. Ve pazar gecesi de yine beraberliğin yettiği bir maçtan eli boş çıktılar. Maçın 11’e 11 oynandığı bölümde de Fenerbahçe üstündü, şutlar 4-0, kornerler 2-0’dı. Galatasaray’a karşı Fenerbahçe önde baskıyla başlayarak, temaslı oynayarak, mücadele seviyesini en yukarıda tutarak kazandı derbiyi. Galatasaray için sezonun kötü günlerinden biriydi oyun olarak.

4- Derbideki olaylar ve başkanların tehditvari sözleri için yorumunuz nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Devlet müdahil olmalı mı?

UĞUR MELEKE: TFF TÜZÜĞÜ DEĞiŞTiRiLEBiLiR

Türkiye’nin en büyük STK’larının liderlerinin seviyesi bu mu? Bize yakışan üslup bu mu? Çocukça ve utanç verici bence. Devlet müdahil olmalı mı diye bitirmişsiniz soruyu. TFF’yi kim seçiyor? 20 yıldır TFF seçimlerinde hiç birden fazla aday çıkabildi mi? Mevcut TFF Başkanı’nın futbolla olan ilişkisi, bilgi-birikimi mi getirdi onu bu pozisyona? Yani devlet erkânı şu anda futbola gerçekten müdahil değilse ve olmayı düşünüyorlarsa şunu yapabilirler öyleyse: TFF tüzüğünü değiştirirler. Tüm milli futbolcuları, Süper Lig antrenörlerini, hakemlerini, spor ailesinin tüm unsurlarını delege yaparlar. 300 delegenin yarısının dahi katılmadığı göstermelik değil, 10 bin delegeyle gerçek bir seçim olur. O zaman daha kalifiye isimler tarafından yönetilir Türk futbolu. O durumda o TFF’nin yönetimi de inandırıcı olur, disiplin talimatı da, bu tarz olaylarda vereceği cezalar da.

FIRAT AYDINUS: ‘DAHA NE OLABiLiR Ki’ DEMEYiN

Başkan, hakemi dövdü... Başkan, takımını sahadan çekti... Başkanlar, Riyad’da oynanmayan Süper Kupa sonrası birbirlerini suçladı... Başkanlar, taraftarlarına hakemleri hedef gösterdi, kellelerini istediler ve aldılar... Bu sütuna sığmayacak bunlar gibi o kadar çok olay var ki... Bir tek eksik kalmıştı; o da derbi sonrası iki güzide kulübün başkanlarının bu denli eylem ve söylemleri. Biz yine de ‘Daha ne olabilir ki’ demeyelim!

GÜNTEKiN ONAY: HERKES SAĞDUYULU DAVRANMALI

Ne yazık ki bu sezon yaşananlar geçtiğimiz yılları dahi geride bıraktı. Başkanların ve yöneticilerin kendi taraftarına şirin gözükmeye çalışmaları sonucu yapılan açıklamalar tansiyonu bu noktaya getirdi. Toplumun sağduyulu davranıp bu tip açıklamalara prim vermemesi gerekiyor. Sosyal medyanın bu kadar baskın olması Türk futbolunda seviyesizliği bu düzeye getiren bir başka önemli etken.

MEHMET ARSLAN: DEVLET NE YAPSIN Ki!

Sporun en güzel yanı rakibe saygıdır. Bunu çok maçta hem futbolcu hem de teknik adamların ağzından duymuşsunuzdur. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ise bu saygı ve sevgi kalmadı ne yazık ki. Nobran bir dil ve davranış hakim onların ilişkilerine. Ülkenin futbol bayramı olması gereken karşılaşmalar bir hesaplaşma ve savaşa dönüyor. Ve bu savaş sahanın dışında da olanca gücüyle artarak devam ediyor. Birazcık saygı diyeceğim ama taraftar bunu da istemiyor. Devlet ne yapsın ki! Yasaklasın mı?