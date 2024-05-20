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Fenerbahçe durdu durdu, Galatasaray'ı vurdu! Bu sezon 4. gol sevinci...

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Fenerbahçe durdu durdu, Galatasarayı vurdu Bu sezon 4. gol sevinci...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 21:32

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan sarı lacivertliler haftalar sonra bir ilk yaşadı. 

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Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra kornerden gol buldu. Bu sezon kornerden gol atma grafiğiyle dikkat çeken sarı - lacivertliler, en son 3 Nisan'da oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında kornerden gol bulmuştu. Bu golle birlikte, Fenerbahçe bu sezon 4. defa korner organizasyonundan gol atmış oldu.

KORNERDEN 4 GOL

Bu sezon genelinde 225 kez korner kullanan Fenerbahçe, sadece 4 gol bulabildi. Kullanılan bu 225 köşe vuruşun sadece 42 tanesinde doğrudan şut çekebilen sarı-lacivertliler, bu şutlardan hiç gol bulamadı.

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AVRUPA'DA 2 KORNER GOLÜ

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 16 karşılaşmada kullandığı 101 köşe vuruşundan yalnızca iki gol çıkarabildi. Bu goller, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in kafa vuruşlarıyla beraberinde geldi.

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GALATASARAY'DAN 11 KORNER GOLÜ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Galatasaray, bu sezon kullandığı 253 köşe vuruşunda 11 gol atarak bu alanda fark yarattı. Sarı-kırmızılıların bu alanda sergilediği performans sezon boyunca dikkat çeken başarılarından biri oldu.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN DETAYLI KORNER İSTATİSTİĞİ

Kullanılan Korner : 225

Kornerden Tekte Şut/ Gol : 42/0 

Orta Yapılan Kornerden Gol : 4 

Kısa Kornerden Gol : 4

Korner Sonrasında Çekilen Şut : 84

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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