Fenerbahçe durdu durdu, Galatasaray'ı vurdu! Bu sezon 4. gol sevinci...

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra kornerden gol buldu. Bu sezon kornerden gol atma grafiğiyle dikkat çeken sarı - lacivertliler, en son 3 Nisan'da oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında kornerden gol bulmuştu. Bu golle birlikte, Fenerbahçe bu sezon 4. defa korner organizasyonundan gol atmış oldu.

KORNERDEN 4 GOL

Bu sezon genelinde 225 kez korner kullanan Fenerbahçe, sadece 4 gol bulabildi. Kullanılan bu 225 köşe vuruşun sadece 42 tanesinde doğrudan şut çekebilen sarı-lacivertliler, bu şutlardan hiç gol bulamadı.

AVRUPA'DA 2 KORNER GOLÜ

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 16 karşılaşmada kullandığı 101 köşe vuruşundan yalnızca iki gol çıkarabildi. Bu goller, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in kafa vuruşlarıyla beraberinde geldi.

Haberin Devamı

GALATASARAY'DAN 11 KORNER GOLÜ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Galatasaray, bu sezon kullandığı 253 köşe vuruşunda 11 gol atarak bu alanda fark yarattı. Sarı-kırmızılıların bu alanda sergilediği performans sezon boyunca dikkat çeken başarılarından biri oldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN DETAYLI KORNER İSTATİSTİĞİ

Kullanılan Korner : 225

Kornerden Tekte Şut/ Gol : 42/0

Orta Yapılan Kornerden Gol : 4

Kısa Kornerden Gol : 4

Korner Sonrasında Çekilen Şut : 84