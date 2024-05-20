Canlı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Karşılaşma, 22. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından puan farkını 3'e düşüren sarı - lacivertliler, şampiyonluk şansını son haftaya taşımıştı.
Karşılaşmanın sonunda ise sahaya giren Fenerbahçe cephesi ile Galatasaray'ın stadyum görevlileri arasında tartışma yaşanmıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan gerginlikle ilgili konuşuyor.
İşte Dursun Özbek'in sözleri;
Dursun Özbek: "Federasyonda bir olay yaşadık. Kulüp başkanları var. TFF yetkilileri var. Ali Bey bir anda şiddetle kalktı. Erden'e parmağını sallayarak "Seni mahvedeceğim" dedi. Sen Koç ailesini tanımıyorsun dedi. Kalktım. Ne diyorsun sen? dedim. Haddini bil otur aşağı."
Dursun Özbek: "Erden Timur düşmanlığı şuradan geliyor. Birçok anlamda o kadar başarılı iki sene geçirdik ki. Kıskançlık ve fitne ile dağıtmak. Galatasaray'ın bugünkü finansal yapısının ulaşmak istediği noktadan endişeleri var."
Erden Timur: Adalet olmadığında insanlar, camialarının gücüyle, ki çok büyük güce sahip camiayız, kaygılandırılarak, hatalar yaptırıldıkça, TFF eyyama göre karar verince böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Açıkça söyledim orada. Ali Koç onu söylüyor, Trabzon'la ilgili olmaması gereken bizim oyuncuların ceza alması... Trabzonspor o zaman, hatasını kabul edip en yüksek ceza verilsin bize demişti. Ben konuştuğu zaman. Bir camia hata yaptığını kabul ediyorsa, sen hala hatasını kabul etmiş insana 'Sen şöylesin' diyorsun. Maalesef bizim ülkede bu işe yarıyor. Düşmüşe ne kadar vurursan kahraman oluyorsun. Güçlüden de hep iki adım öte duruyorsun. Adam hatasını kabul etmişse bunların kesinlikle kabul etmemesi lazım dersin, bir cümleyi geçmedim, o da manipülasyon, kısa geçtim. Yerdeki insana o kadar vurulunca hukuk kuralından bahsettim. Ne yapalım, insanlar istemiyor diye hukukun dışına mı çıkalım. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekir dedim.
Erden Timur: Asıl güvenliği sağlama emniyetin. Aksine yer açılarak, görüntülerde var, hiçbir şey yapılmayarak, psikolojik davranış özetidir, telefonla konuşup arkasını dönerek. Kamerada var. Meydan bırakılmıştır. İlaveten, bizim arkadaşlarımız, emniyetteki görevliler tarafından tutulmuştur.
Erden Timur: Trafik durdurularak polisle içeri geliniyor. Korumakla yükümlü olduğunuz insanları değil de silahla gelen insanları koruyorsunuz… Bundan sonra herkesin 100 tane silahlı adam mı tutması gerekir? Çatışma mı çıkacak? Bunlar işleri nerelere götürür!
"Birilerinin stadı silahlı korumalarla basacağı kimin aklına gelir? Bundan sonra şöyle mi olması lazım? Herkes stadyumunu korumak için silahlı koruma ordusu mu oluşturulmalı? Orada mı olsam iyiydi, orada olmamam mı iyiydi? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bizi seçen camialar. Biz yeşil sahalarda yarışalım, bu işleri yönetelim diye seçiyorlar. Bizi bir gün silahlı adamlar burayı basar, orayı koruyalım diye seçmiyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki sen değerli bir ailenin çocuğusun."
Maç bittikten sonra hocamız basın toplantısına çıkacaktı. Ben ailemle birlikteydim. Yola çıktık, haber geldi ki böyle bir durum var. Dönüp gelene kadar Ali Koç stadyumu terk etmişti.
Polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Yahu siz bunları bilmiyor musunuz! Siz bunların farkında değil misiniz! Silahlı korumaların stadyum içinde ne işi var! Stadyum boşalmış herkes evine gitmiş. Orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları kameralarda yok mu! Çekilmedi mi!
Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Gerek bahsettiğiniz oyuncu (Mert Hakan Yandaş), ismini söylemek istemiyorum. Isınmadan beri tek yapabilecekleri bu, kaos ve gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak.
"Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir yer. Belli bir süre TFF'nin yetkisi altında, takip eden insanları var federasyonun. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre dahi akreditasyon alanına giremem. Bu TFF'nin görev süresi bitince orası Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi... Tek başına da gelemiyorsun. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış, seyirci boşalmış, sahte kabadayılık değil de nedir. Sahte kabadayılık değil de nedir. Niye yapıyorsun? Galatasaray gibi büyük bir camiada, daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun
Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tüm konsantrasyonumuz, bu şampiyonluktadır. Hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Takımımızın yanındayız. Biz şampiyon olacağız.
Ali Koç, size söylüyorum; tüm bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün yarın vereceksin. Tüm Türkiye, senin bu camiaları karşı karşıya getirmek için kurulmuş bir proje olduğunu bilecek. Camiaları birbirine düşürmek ve kırdırmak için yapılanları hatırlayın. Bu projenin ne anlama geldiğini, nasıl bir proje olduğunu da vatandaşların ve devletin dikkatine sunuyorum. Şunu bil ki bu yaptıkların bana sökmez, ben Galatasaray Başkanı'yım.
Ali Koç'un şımarıklıkları devam ediyor, kimse de bir şey demiyor. Ali Koç, trafik durdurularak sahaya kadar polis eskortuyla gelmiştir. Güvenliği sağlaması gerekenler, şehir eşkıyalığı yapanların korumalığını yapmıştır. Bunların hepsi de kamera kayıtlarında tek tek var. Hepsi gözüküyor. Yanında silahlı korumalarla eşkıya gibi sahaya girmeler... Sahada insanlara kabadayılıklar ve ailelerine küfretmeler, sonra da kamera karşısında hadsiz konuşmalar...
Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve buna çanak tutanlar için gerekli suç duyurularını yaptık.