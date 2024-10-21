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İstanbul’un üç büyüğü, bu sezon derbiler dışında toplam 4 maçta puan kaybettiler: Galatasaray Kasımpaşa’ya, Beşiktaş Antep’e, Fenerbahçe de Göztepe ve Samsun’a... Esasında bu bir lig için iyi haber değildir, çünkü bir turnuvanın kalitesini büyükler değil, orta sınıf belirler. Samsun bu anlamda ligin yüz aklarından. Beşiktaş’a karşı da, Fenerbahçe’ye karşı da büyük takım davranışı gösterdiler. Dün de özellikle kanattan (ortalarla değil) paslarla defalarca zorladılar misafir ekibi. İki gol attılar, iki kez Livakovic’e takıldılar. Dimata’nın da bir net pozisyonu var bloklanan.

ORTALARI ÖNLEYEMEDiLER

Fenerbahçe içinse günün özeti bence maç önü röportajında gizliydi: Bein muhabiri, Mourinho’ya “Samsun’un kanat akınlarında yerden ortalarına karşı bir önlem alıp almadığını” sordu. Mourinho önce soruyu anlamadı, sonra da “Ortaları önlemek” dedi kısaca. Önleyemediler. Samsun’un ilk golü böyle geldi, ikincisinde de kafayla bir pastı yine Soner’e atılan. Mourinho’nun rakip analizi konusunda eksik kaldığının kanıtı gibi oldu goller. Oysa futbol, rakiple oynanan bir oyun.

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BEŞİKTAŞ RAHAT KAZANDI

Dün gündüz saatlerinde oynanan maçtaysa vitesi çok yükseltmesine gerek kalmadan kazanan bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş’ın bu sezonki kalbi Rafa Silva... Rafa esas rolünde, yani 10 numarada başlayınca sadece kendi performansı değil, etrafındakilerin de verimi artıyor. Gedson önünde Rafa ile daha farklı oynuyor, Semih ve İmmobile’nin katkısı artıyor Portekizli virtüözle. Zaten bu sezon Beşiktaş’ın aksadığı maçların ortak özelliği, Rafa’nın kanatta oynadığı günler olması. Lugano’da 3-3 biten maçta, Amsterdam deplasmanında, Antep’te Rafa kanatta başlamış ve Beşiktaş o günlerden galibiyet çıkaramamıştı.

NDOUR ÖN LiBERODA ETKiLiYDi

Dün Rafa 66 dakika 10 numara rolünde oynadı. Zaten iki golle fişi çektiler o dakikaya kadar. 66’da Bronckhorst, Musrati’yi sokarken Rafa’yı sağa gönderdi ki bence yine Portekizli’nin rahat olmadığı bir 20 dakikaydı o. Rafa’nın yanı sıra genç Ndour’un da ön libero pozisyonunda etkili oynadığının, 10, 42 ve 62’de üç pozisyonda kritik defansif roller üstlendiğinin altını çizmek gerek.