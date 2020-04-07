Avrupa’nın 5 büyük liginin en düşük pas isabetiyle oynayan takımı (%62). En çok faul yapan (maç başına 19) ve en fazla kart gören takımı (96). Çok fazla uzun metrajlı oynadıkları için, aynı zamanda Avrupa’nın en çok ofsayta düşen takımı. Herhalde ‘kim bu çağ dışı futbolu oynayan takım’ diye merak etmişsinizdir. Söyleyeyim: Bu takım, şu anda Avrupa Ligi’nde son 16’da mücadele eden, kupanın favorilerinden Ajax’ı saf dışı bırakan, La Liga’da da Devler Ligi pozisyonunda olan Getafe... Doğru bildiğiniz her şeyi unutun. Çünkü şimdi size herkesin bildiklerine değil, sadece kendi doğrularına inanan bir adamdan, Getafe’nin idealist menajeri Jose Bordalas’tan, -namı diğer- Pepe’den bahsedeceğim.

AVRUPA’DA DA BAŞARILI

· 10 çocuklu bir ailenin sekizinci göz ağrısıydı. Yani çok özel sayılmazdı! Çocukluğu tarlalardan karpuz toplayarak ve gazete dağıtarak geçti. Dördüncü kümeden öteye geçemeyen futbol hayatı, 28 yaşında bir büyük sakatlıkla sona erdi. Doğduğu kent Alicante’nin B takımını asgari ücretle çalıştırarak başlayan antrenörlük kariyeri de hiç kolay olmadı: 37 yaşında Alicante’yi üçüncü kümeye çıkardı. 42’sinde ilk kez ikinci ligde çalıştı. İkinci ligden iki ayrı takımı La Liga’ya çıkardı, ancak 53 yaşında ilk kez birinci ligde çalışma fırsatı buldu. Şu anda La Liga’da üçüncü sezonu. İkinci ligden çıkardığı Getafe’yle ilk sezonunu 8’inci, ikinci yılı 5’inci bitirdi. Peri masalı bu sezon, ligin yanına Avrupa macerasını katarak sürüyor.

TEKNiK DEĞiL FiZiK

· Teknik bir futbolcu değildi. Zaten tekniğe dayalı da bir futbol oynatmıyor. Futbolun sadece oyuncu kalitesi ve teknik kapasiteyle değil, fizikaliteyle ilgili olduğunu düşünüyor: “Bana inanmıyorsanız, Real Madrid’e bakın. Zidane geldikten sonra nasıl değiştiler. Çünkü çalışıyorlar.” Pepe’nin, İspanya’nın en zorlu antrenmanlarını yaptırdığı söyleniyor. 3 saatlik uzun kondisyon yüklemeleri... 3540 kilometrelik koşular. Futbolcuların üstündeki cihazlarla antrenman maçlarında bile yürüyüş temposuna düşüşün yasak oluşu.

SETIEN: FUTBOL, BU DEĞiL

Eğer Getafe’yi daha önce izlemediyseniz, yazının bu noktasına kadar söylenenlerden fazla etkilenmemiş olabilirsiniz. Getafe’nin yöntemi, size yeteneği kısıtlı benzerlerinin yaptıklarını hatırlatmış olabilir. Barcelona koçu Setien de Pepe’ye pek hayran sayılmaz: “Bunun adı futbol değil. Bu başka bir şey ve bundan keyif almıyorum.” Ancak Getafe, sanki Setien’in tarif ettiğinden biraz daha fazlası... Hatta La Liga’ya ilham verecek ve İspanyol liginin baskın futbol stilini değiştirmeye zorlayacak kadar etkili kimilerine göre. Şu anda Athletic, Leganes, Granada, Valladolid, Espanyol gibi takımların dönüşümünde, Getafe’nin izlerini görebiliyorsunuz. Peki Getafe’yi geçmişteki benzerlerinden farklı kılan ne?..

PEPE, BİR REHABİLİTASYON USTASI VE KIRIK HAYAL TAMİRCİSİ

1- Aylık 56 milyonluk bir maaş bütçeleri var. Yani Sevilla ve Valencia’nın üçte biri kadar. La Liga seyirci sıralamasında da ancak 18’inci basamaktalar. Yani iyi bir futbolcuyu saflarına çekebilecek herhangi bir artıları yok. Ancak Pepe, bir rehabilitasyon ustası. Kırık hayal tamircisi. Şu anda ligde attıkları toplam 37 golün 30’unda gol/asist olarak imzası bulunan üçlünün her biri ayrı birer yazıyı hak ediyorlar aslında: Jorge Molina, Pepe ile tanıştığında futbolu bırakıp beden eğitimi öğretmenliğine devam etmeyi düşünüyordu. Jaime Mata da futbolda yakalamadığı ivmeyi gümrük memurluğunda arıyordu. Takımın en golcüsü Angel Rodriguez, Zaragoza’dan ‘yenilmelerini istediğini’ itiraf ettiği için kovulmuştu. Bu üç oyuncunun Getafe’ye maliyeti ise ‘0’. Yazıyla sıfır.

SÜREKLİ ÖNDE BASKI YAPIYORLAR

2- Topla oynama yüzdeleri düşük. Pas yüzdeleri de öyle. Ancak maçın büyük bir

bölümünü rakip yarı alanda geçiriyorlar. Çünkü sürekli bir önde baskı halindeler. Başarılı olurlarsa farka gidebiliyorlar: Bu yıl Levante ve Mallorca’ya 4, Krasnodar, Leganes, Granada ve Valencia’ya 3’er gol atmayı başardılar.

EN FAZLA FAUL YAPAN TAKIM ANCAK DURAN TOPTAN 4 GOL YEDi

3- Ligin en fazla faul yapan takımı oldukları için, rakiplerine de en fazla frikik fırsatı veren ekip konumundalar. Ancak kalelerinde sadece 4 duran top golü gördüler bu yıl. Bu alanda da Real Madrid’le zirveyi paylaşıyorlar. Duran top savunması da şüphesiz, antrenmanlarda sıkı strateji çalışmanın, yüzlerce tekrarın eseri. Merak edenler için ekleyeyim: Bu yıl La Liga’da Barcelona 6, Atletico 9, Sevilla 7, Valencia 8 duran top golü yediler. İtiraf edeyim, Pepe’nin oyunu bana da olağanüstü keyif vermiyor. Ama onu Premier Lig’de görme ihtimali heyecanlandırıyor. klopp’la, Pep’le, Mourinho’yla, Wilder’la kapışmalarını izlemek için sabırsızlanıyorum.