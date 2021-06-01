Cengiz yüksek viteste gidiyor

Turnuva öncesi üç hazırlık maçı fırsatımız vardı, ikisini kullandık. Ben bu 3 hazırlık müsabakasını Euro 2020 provası olarak kullanacağımızı düşünüyordum ama Şenol Güneş, en azından Azerbaycan ve Gine maçlarını farklı bir biçimde ele aldı. Takımda performansından emin olduğu 8-9 adam var, onlara çok az dakika verdi bu iki maçta. Daha çok dakikayı turnuvada yedek kulübesinde kullanacağı isimlere uygun gördü, ikinci sol bekini, üçüncü santrforunu aradı mesela bu iki müsabakada. 30’luk kadroyu 26’ya nasıl düşüreceği vardı daha çok kafasında.

Yine de bu çok yavaş ve temposuz Gine maçından ufak da olsa kazanımlarımız var:

1- Azerbaycan maçında sürpriz bir 3-4-3 denememiz olmuştu. Dün 4-1-4-1 oynadık ve üçlü savunma riskini bundan sonra tekrar alacağımızı pek sanmıyorum.

2- Cengiz dünün en isteklisiydi. Turnuvada da direkt kullanabileceğimiz tek klasik kanat adamımız o. Roma’ya yüksek

viteste gidiyor genç adam. Cengiz’in yanı sıra Mert ve Halil’i de yazabiliriz iyiler arasına.

3- Azerbaycan maçındaki sol bekte Halil Akbunar denemesi bence lükstü. Dün sol bekte yine Rıdvan forma giydi ve 4 gün önceye göre daha sakindi Beşiktaşlı oyuncu. Sanırım artık tablo net: Turnuvadaki ikinci sol bekimiz o.

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