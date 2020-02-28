Lizbon’da oyuna rakibe lüzumundan fazla saygı duyarak başlamıştık. 50 dakika topa dokunamamış, rakip şutlarda 12-0, tabelada 3-0 yaptıktan sonra ancak dönebilmiştik hayata. Oysa dün İstanbul’da çok iyi bir Başakşehir takımı vardı sahada. Her şeyden önce tavır farklıydı, rakip kafada abartılmamıştı. Crivelli’nin yokluğunda 4-1-4-1 dizilimi harika işledi, ikinci santrfor gibi sürekli çerçeveye giren Aleksic biraz daha şanslı olsa tur daha ilk devrede gelebilirdi aslında.

VISCA EFSANE OLUYOR...

Kahraman Aleksic dün yedi güzel şutundan birini gol yapabildi ama tüm takım yüzde yüzünü koydu sahaya: Topa %57 sahip olduk, toplam 21 şut attık. İlk maçta durduramadığımız Coates’i, bu kez Epureanu havada süpürdü. Mert inanılmaz toplar çıkardı yine. İki maçta üç gol atan Visca, sessiz sedasız bir Türk futbolu efsanesi olmaya doğru gidiyor. Ama kredinin en büyüğü bir cesur yüreğe: Okan Buruk, dün son 40 dakikayı sıfır orta sahalı, altı forvetli bir düzenle oynadı adeta. Ve Gulbrandsen’e savunma yaptırarak kazandı turu. Zafer ona inanandır. Okan Hoca, Roma’da 4-0 kaybettiğinde dahi bu günleri hayal ediyordu. Bu gurur Okan Buruk’un





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