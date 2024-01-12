1-0'la 1-1 arası vites sorunu

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Sivasspor son 10 günde önemli bir dönüşüm içinde. 1-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası Servet Çetin’le yollar ayrıldı, takımın başına Bülent Uygun geldi. Bu aralıkta sezon başından beri sürekli ilk 11 oynayan Yunus Emre Konak, Premier Lig’e transfer oldu. Galatasaray maçı öncesi de takımın belki en önemli iki oyuncusundan yoksun duruma geldiler: Son 6 maçta 6 gol atan santrfor Manaj cezalıydı dün.

SİVAS'TAKİ EKSİKLER DİĞER OYUNCULAR İÇİN FIRSAT OLDU

18 maçın tamamında ilk 11 oynayan ve 8 gol katkısı yapan Samu Saiz de transfer görüşmeleri sebebiyle kadroda yoktu. Bu eksikler başka futbolculara fırsat oldu adeta: Bülent Uygun, Hakan Arslan’a Kayseri önünde bu sezon ilk kez ilk 11 fırsatı verdi. Koita aylar sonra 11’e girdi ve Barrow da son 3 maçtır ilk 11’de. İki haftada kazandıkları 4 puanda bu üç oyuncunun da önemli katkısı oldu Sivas’ta.

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KULÜBEDE TETE DIŞINDA AS HÜCUM OYUNCUSU YOK



Galatasaray ise Sivasspor’dan da daha fazla eksikle sahadaydı dün. 4 gün önce Konya maçında Galatasaray bu sezon ilk kez Davinson-Torreira-Icardi omurgasının tamamından yoksun oynamış, yine 89’a kadar 1-0’lık skorla gelmişti maç. Konya, durum 1-0’ken Galatasaray’a büyük tehditler yaratabilecek bir oyun oynayamadı. Sivasspor’sa o 1-0’ı bozabilince 1 puanı koparabildi Galatasaray’dan... Sarı-kırmızılıların son iki sezonda en önemli karakteristiklerinden biri 1-0’ı bulsalar dahi 2’yi aramalarıydı.

Dün 1-0’la 1-1 arası Galatasaray’ın vitesinin küçülmesi puan kaybında önemli faktör. 45’le 84 arası şut istatistiği 9-9. Kornerler de 3-0 Sivas lehine. Elbette bu küçülen vites için Okan Buruk’un da makul bir mazereti var. Kulübede iki maçtır Tete dışında as hücum oyuncusu yok. Maça layıkıyla müdahale edememe sebebi bu darlık.



GENÇ FUTBOLCULAR GALATASARAY'IN KAZANCI



2005 doğumlu Ali Turap Bülbül, dün ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11’de başladı. Bu sezon Ali Turap, Efe, Hamza, Ali Yeşilyurt’un da formasını giydiği Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde hem Bayern Münih’i, hem Manchester United’ı mağlup etti. İki haftadır Ali Turap, Eyüp, Baran, Efe gibi gençlerin Galatasaray A takımında süre almaları günün sarı kırmızılar açısından olumlu detayı.