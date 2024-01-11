Sivasspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu çılgına döndü! Gördüğü kırmızı kartın ardından...

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar 48 puanla 2. sırada yer aldı.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

Galatasaray'da, Sivasspor'a karşı kadroda birçok eksik bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

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ALİ TURAP BÜLBÜL, İLK KEZ 11'DE

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman ve Tanguy Ndombele bekledi.

Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

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DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında iki kez direğe takıldı. İlk olarak 17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Keem'in şutu direkten oyun alanına geri gelirken, 22. dakikada Mertens'in yay üzerinden vuruşu direkten döndü. Böylelikle sarı - kırmızılılar, Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım oldu. Galatasaray, 19 maçta tam 14 kez direklere takıldı.

KEREM DEMİRBAY'IN SKOR KATKISI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da son haftalarda ilk 11'de kendisine yer bulan Kerem Demirbay, skor katkısı vermeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında takımının ilk golünü atan Abdülkerim Bardakcı'ya servisi yapan isim olmuştu. Demirbay, Sivasspor'a karşı ise ağları sarstı ve Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de ilk yarılardaki en geç golünü attı. 'Dayı' lakaplı Kerem Demirbay ayrıca Galatasaray formasıyla ilk golünü de kaydetmiş oldu.

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Deneyimli futbolcu, Eylül 2022'den (3 maç) bu yana ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol katkısında bulunmuş oldu.

ZAHA'DAN KARİYER SERİSİ

Süper Lig'de ilk 11'de başladığı son beş maçta attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle 7 gole direkt katkıda bulunan Galatasaraylı Wilfried Zaha, en üst lig kariyerinin en uzun serisini tekrarlamış oldu. Zaha daha önce 2016 yılının ekim - kasım aylarında Crystal Palace formasıyla bu seriyi yakalamıştı.

KEREM DEMİRBAY, PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Galatasaray'ın maçtaki golünü kaydeden Kerem Demirbay, Sivasspor'un 85. dakikada kazandığı penaltıya sebebiyet veren isim oldu.

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Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Sivassporlu futbolcunun vuruşu sonrası meşin yuvarlağın Kerem Demirbay'ın eline temas etmesiyle birlikte penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Koita, 86. dakikada ağları sarstı ve durumu 1-1'e getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ, ÇILGINA DÖNDÜ!

Skorun 1-1'e gelmesinin ardından tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, rakibi Uğur Çiftçi'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Zorbay Küçük'ün bu kararını beğenmeyen Aktürkoğlu, bir süre boyunca şiddetli şekilde itirazlarda bulundu.

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Sarı - kırmızılı futbolcu, soyunma odasının yolunu tutarken karşılaşmanın 4. hakemine de tepki gösterdi. 4. hakeme doğru gitmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'na teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları engel oldu.

Öte yandan Galatasaray bu sezon ilk kez bir maçta kırmızı kart gördü. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu da kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.