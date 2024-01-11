Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlandı! Okan Buruk, 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül'ü ilk 11'e yazdı...

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı - kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.

Galatasaray'da sakatlığı Sivas'a götürülmeyen Sacha Boey'in yerine ilk 11'de yer alması beklenen Kaan Ayhan, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk ise Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın yerine sağ bek mevkiinde 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül'e yer verdi.