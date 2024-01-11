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Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlandı! Okan Buruk, 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül'ü ilk 11'e yazdı...

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Okan Buruk
Galatasarayda Kaan Ayhan sakatlandı Okan Buruk, 2005 doğumlu Ali Turap Bülbülü ilk 11e yazdı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 16:09

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmızılılarda kritik müsabaka öncesi kadrodaki eksikler göze çarparken, maça saatler kala bir sakatlık daha yaşandı. Kasığında ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosundan çıkarıldı. Okan Buruk'un sağ bek tercihi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı - kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.

Galatasarayda Kaan Ayhan sakatlandı Okan Buruk, 2005 doğumlu Ali Turap Bülbülü ilk 11e yazdı...

Galatasaray'da sakatlığı Sivas'a götürülmeyen Sacha Boey'in yerine ilk 11'de yer alması beklenen Kaan Ayhan, kasığında hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Okan Buruk ise Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın yerine sağ bek mevkiinde 2005 doğumlu Ali Turap Bülbül'e yer verdi.

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Okan Buruk

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