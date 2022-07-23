Namusum ve şerefim üzerine ant içerim

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2020-21 sezonunun bitiminin ardından MHK Talimatı ile öyle bir oynanmaya başlamıştı ki ardı arkası kesilmemiş, 4 kez değişikliğe uğramıştı. Hakem klasmanlarını istediği gibi yönetmek isteyen bir zihniyet vardı ve dünyada örneği olmayan, sezon devam ederken her iki devrede ve devre arasında müdahale edilebilir hale bürünmüştü. 8 Mart darbesinde yaşananları görünce çok da şaşırmamak gerektiğini anlamış olduk. Yeni göreve gelen Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF de MHK Talimatı’nda düzenlemeler yaptı. Hem radikal değişiklikler hem de şimdiye kadar bahsi geçmeyen konular var, lakin genel tablo olumlu.

8 MART'IN İZLERİ SİLİNİYOR

Sayın Büyükekşi geldiğinden bu yana mottosunun ‘güven’ olduğunu kamuoyuna aşılamaya çalıştı. 8 Mart konusunda da Tahkim kararını hatırlattı ve saygı duyulması gerektiğini belirtti

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19 TAKIMLI SÜPER LİG'E 29 HAKEM

MHK, Süper Lig hakem kadrosunu belirlerken ligdeki takım sayısının en fazla %30 üzerine çıkabilme hakkına sahipti. Yeni talimata eklenen geçici maddeyle bu oran %50’ye çıkarıldı. Yani 19 takımlı Süper Lig’de en fazla 29 hakem görev yapabilir hale geldi.

GENÇ HAKEMLERE FIRSAT DOĞDU

Geçen sezon ikinci yarıda terfi ettirilen 3 isimle dahi kadronun 27’ye çıkabildiği düşünüldüğünde 8 Mart’ta mağdur edilenler için kadroda devam hakkı sağlanmış oldu, klasman düşme kalktı ve gayet güzel oldu. Ayrıca Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi emekliye ayrılanlar; VAR kadrosuna geçecek olanlar derken, yeni boy göstermeye başlayan Cihan Aydın, Adem Cinek, Emre Kargın, Turgut Doman başta olmak üzere 7-8 hakeme daha Süper Lig fırsatı doğmuş oldu. Yeni talimatın ‘MHK’nın Yapılanması’ bölümüne ‘yemin’ maddesi eklendi: “MHK Başkan ve üyeleri, atanma tarihlerinden itibaren en geç bir hafta içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemini etmek suretiyle görevlerine başlar.”

'SADECE VİCDANIMIN EMRİNE UYACAĞIM'

Yemin metni şu şekilde: “MHK Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim.”

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AMERİKAN DAVA FİLMLERİ GİBİ

Sıra dışı olması bir yana, asıl renkli ve heyecan verici kısmı MHK’nın ‘TFF Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda’ yemin etmesi. Amerikan filmlerindeki dava sahnelerini hayal ediyorum da içim kıpır kıpır oluyor. Hukuk ve tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerindeki yemin merasimleri aklıma geliyor.

MAL BEYANI YOKSA MAÇ DA YOK

Yeni talimatla profesyonel liglerde görev yapan hakem ve gözlemcilere, en geç 1 ay içerisinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunma zorunluluğu getirildi. Aksi durumda görev alamayacaklar.

MHK BAŞKANI, EN AZIMDAN PMİK'TE SÖZ SAHİBİ

Profesyonel lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarına hakem ve gözlemci atamalarını yapan Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) üyeleri önceden TFF’nin onayıyla belirleniyordu. MHK başkanları, kurul üyelerinin seçiminde söz sahibi olamasa da teselli ikramiyesi olarak en azından kurulun içindeki görevlendirmeyi kendisi yapabilecek

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GÖZLEMCİLER UEFA STANDARDINA YÜKSELTİLDİ

Yeni talimatla gözlemciliğin yaş sınırı 65’ten 70’e yükseltildi. Ana neden, bu sene Süper Lig maçlarının çift gözlemciyle takip edilecek olması. Bir gözlemci sahada, diğeri Riva’da karantinada izleyecek. Bu yapının sıkıntılarını ve yanlışlığını ayrıca tartışacağız lakin haftada 9 maç için 18 gözlemciye ihtiyaç olacak.

MEVCUT SAYI YETERSİZ

Halihazırda 21 Süper Lig gözlemcisi olduğundan hastalık, izin, ceza gibi nedenlerle yetmeme riski taşıyor. Kadroyu genişletmek farz. UEFA’da gözlemci yaş sınırı 70’ken, ülkemizde 65 olması yanlıştı zaten. Hatta efsane isimlerden Michel Vautrot 73, Jaap Uilenberg de 72’sine kadar gözlemcilik yaptı.

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YENİ İSİMLER BEKLENİYOR

65 yaş sınırından bırakanlar bu sayede dönebilecek. Normalde Süper Lig gözlemcisi olup MHK’ya girdiklerinden dolayı Murat Ilgaz, Ahmet İbanoğlu ve Aytekin Durmaz da kadroda yer alamıyor. Taze gözlemci olarak Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, İsmet Arzuman, Cem Papila gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. Bu arada Süper Lig maçlarındaki hakemlerin notları da stattakiyle karantinadakinin ortalaması alınarak hesaplanacak.