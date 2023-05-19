İstanbul yolunda aslan payı 'dede'nin

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Hatta De Bruyne’nin hiç söylemediği sözler üzerinden haberler türetildi. Halbuki ikili arasında bambaşka bir olay ortaya çıktı.

Real Madrid ile oynanacak olan rövanş maçından sadece 2 gün önce, Pazartesi günü Kevin de Bruyne'nin dedesi vefat ediyor. De Bruyne, Pep Guardiola’dan cenaze töreni için izin istiyor. Pep de “Aile en önemli varlığımız. Dedene son görevini yapmak için elbette gitmelisin. Böyle günlerde birliktelik gerekir” diyerek yıllardır peşinde koştuğu Şampiyonlar Ligi kupası için son derece kritik maç öncesinde De Bruyne’ye izin veriyor.

Belçikalı yıldız oyuncu ülkesine gidiyor. Lakin o da Pep'in içtenliğine ve babalığına çok güzel cevap vermekten geri kalmıyor. Maç günü arayarak özel uçakla Manchester'a geleceğini ve maça yetişeceğini haber veriyor. Etihad’da takımını yalnız bırakmıyor ve hatta Real Madrid’e yaşattıkları hezimette de başrollerden birini oynuyor.