Canlı Anlatım: Manchester City Real Madrid (Şampiyonlar Ligi Yarı Final)

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. İlk mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Manchester City: 2

Real Madrid: 0

Goller: 23' Bernardo Silva, 37' Bernardo Silva

11'LER BELLİ OLDU

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Fede Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Manchester City REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

VİNİCİUS JUNİOR EN BAŞARILI SEZONUNU GEÇİRİYOR

Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansla hücumdaki etkinliğini arttırdı.

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Vinicius, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, İspanya Kral Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 49 resmi karşılaşmada forma giyerken, 23 gol, 21 asistlik katkı sağladı. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 12 gol, 1 asist kaydeden Erling Haaland’ın ardından, 7 gol, 5 asistlik performansıyla Devler Ligi’nin en formda futbolcusu konumunda bulunuyor.

LUİS FİGO’YU GERİDE BIRAKTI

Vinicius Junior, Madrid ekibinin en golcü diğer futbolcularına da yaklaştı. Junior son olarak Real Madrid formasıyla çıktığı 221 mücadelede 59 gol atarken, 57 gollü eflatun-beyazlıların efsanesi Luis Figo’yu geride bıraktı. Yıldız futbolcu aynı zamanda İspanya’da geçirdiği 5. sezonda 9 kupa kazandı.